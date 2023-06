Life

“The 2Night Show” - Μιχαήλ: Πώς μπήκε το τραγούδι στη ζωή της (βίντεο)

Η Ειρήνη Μιχαήλ μίλησε για τη σχέση της με το Taekwondo αλλά και το πώς μπήκε το τραγούδι στη ζωή της.

Στο «The 2Night Show» της Δευτέρας, ο Γρηγόρης υποδέχτηκε και την Ειρήνη Μιχαήλ.

Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, αλλά και πρωταθλήτρια Tae Kwo Do, μίλησε για την πορεία της από τη σχολή Γυμναστικής Ακαδημίας στις πίστες νυχτερινών μαγαζιών και μοιράστηκε και τις επαγγελματικές της ανησυχίες.

Γιατί ακόμη «αμφιταλαντεύεται», αν πήρε τη σωστή απόφαση να ακολουθήσει το τραγούδι και πόσο εύκολα αλλάζει γνώμη όταν την πιάνουν τα «υπαρξιακά» της; Τι είπε για την αποχώρησή της από το «J2US» και την παρτενέρ της, Μαρία Αντωνά; Την φλερτάρουν οι άντρες; Γιατί το νέο της τραγούδι «Αντέχω» είναι αυτοβιογραφικό; Τέλος, απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια και χιούμορ, στο παιχνίδι των γρήγορων ερωτήσεων.

«Σπούδασα, αλλά δεν τελείωσα στο ΤΕΦΑΑ. Χρωστάω ακόμη 5 μαθήματα οπότε μάλλον είμαι ακόμα φοιτήτρια. Δεν τελείωσα γιατί πήραν τα μυαλά μου αέρα και ήθελα να έρθω Αθήνα. Το έχω σκεφτεί να πάρω το πτυχίο γιατί σε αυτή τη δουλειά αμφιταλαντεύομαι. Κάνω Taekwondo από τριών ετών, είχα Ακαδημία που δίδασκα και έχω πάρει πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα στην Εθνική Ελλάδος. Ο αθλητισμός απαιτεί οικονομική άνεση, είναι δύσκολο ένας αθλητής να κάνει έξι ώρες προπόνηση την ημέρα και να δουλεύει και κάπου αλλού. Το τραγούδι μπήκε κατά λάθος στη ζωή μου, δεν το είχα σκοπό. Στο σχολείο οι καθηγητές μου έλεγαν ότι έχω καλή φωνή... Δούλεψα τυχαία, δεν ήξερα καν αν μου αρέσει», είπε αρχικά.

«Φτάνω στα άκρα και σαν χαρακτήρας. Ξυπνάω ένα πρωί και λέω “τι ωραία που τα έχεις καταφέρει” και μετά έχω κάποια υπαρξιακά και λέω ότι θα σταματήσω. Το “Αντέχω” είναι αυτοβιογραφικό. Αν ήταν να περιγράψω ακριβώς τι έγινε στη ζωή μου, δεν θα μπορούσε να ταυτιστεί ο κόσμος. Έδωσα την ιδέα στον στιχουργό μου και το απέδωσε καλύτερα για να ταυτιστεί ο κόσμος. Σε όλη μου τη ζωή, και λόγω πρωταθλητισμού, αντέχω, δεν τα παρατάω ακόμα και αν φτάνω στο όριο. Αν γυρνούσα τον χρόνο πίσω δεν θα άλλαζα τίποτα. Έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο αυτογνωσίας και πώς να διαχειριστώ πολλές καταστάσεις», συνέχισε.

