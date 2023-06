Πολιτική

Εκλογές – debate: “Κλείδωσαν” μέρα και συμμετέχοντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συμφώνησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων, όπως όλα δείχνουν για τη διεξαγωγή debate ενόψει των εκλογών της 15ης Ιουνίου.

Συμφωνήθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων η διεξαγωγή debate ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου.

Το debate πρόκειται να γίνει μεταξύ των πέντε αρχηγών των κομμάτων που μπήκαν στη Βουλή, βάσει του πρώτου κύκλου των εκλογών και ως ημέρα διεξαγωγής ορίστηκε η 15η Ιουνίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κική Δημουλά: Το έργο και οι διακρίσεις της σπουδαίας ποιήτριας

Λέσβος: Τραγικό φινάλε σε αναζήτηση αγνοούμενου

Ναύπλιο - Ασέλγεια: Ελεύθερος με όρους ο ιερέας που έστειλε χυδαία βίντεο σε ανήλικο