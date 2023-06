Παράξενα

Μύκονος: σκύλος - “φαινόμενο” υπακούει σε κάθε εντολή και εντυπωσιάζει! (βίντεο)

Το βίντεο με τον σκύλο που... βάζει γκολ, κλείνει τα φώτα και υπακούει σε κάθε εντολή, έχει γίνει viral!

Ο σκύλος είναι ομολογουμένως ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου και δεν είναι λίγες οι φορές, που πολλοί τετράποδοι φίλοι, εντυπωσιάζουν με την ευφυΐα τους.

Τα σκυλιά λατρεύουν τους ιδιοκτήτες τους και κάνουν ό, τι μπορούν για να τα έχουν ευτυχισμένα. Αυτός ο σκύλος όμως, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο. Παίζει ποδόσφαιρο, βάζοντας γκολ με κεφαλιές, ενώ μπορεί να ξεχωρίσει τις βιταμίνες, τα φάρμακα, τα τσιγάρα, τα γυαλιά και τα πατατάκια, σοκολάτα σύμφωνα με το παρακάτω βίντεο.

Η απίστευτη Diva του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή του Α.Ο. Σύρου και Α.Ο Μυκόνου Πέτρου Γιαβρούτα εντυπωσιάζει και γίνεται Viral στα Social Media.

Πηγή: cyclades24.gr

