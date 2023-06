Αθλητικά

Ο Τσίπρας στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Καμπανός (εικόνες)

Στο σημείο που δολοφονήθηκε άγρια ο φίλαθλος του Άρη, βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας.

Ένα λουλούδι στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Άλκης Καμπανός, ο νεαρός φίλαθλος του Άρη, άφησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την περιοδεία του στη Θεσσαλονίκη.

Ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να παραβρεθεί στο σημείο και να αφήσει ένα λουλούδι την ημέρα που περιοδεύει στη Θεσσαλονίκη και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το δικαστήριο για την δολοφονία του 19χρονου Άλκη.

"Κόλαφος" η αρχή της εισαγγελικής πρότασης για τους 12 κατηγορούμενους

Στην πρόταση "κόλαφο" της εισαγγελείας, μεταξύ άλλων η εισαγγελέας, χαρακτήρισε την υπόθεση δύσκολη και ψυχοφθόρα, τονίζοντας ότι προκαλεί πόνο και θλίψη, ενώ αναφερόμενη στην οικογένεια του Άλκη στάθηκε στον πόνο που βιώνει λόγω της απώλειας του 19χρονου και του «μαρτυρικού θανάτου» του. Για τις οικογένειες των κατηγορουμένων σημείωσε ότι ενδεχομένως να περπατούν με σκυφτό το κεφάλι, επειδή βαρύνονται τα παιδιά τους με τέτοια εγκλήματα, αλλά και ίσως επειδή τα είχαν χάσει προ πολλού, λόγω λάθος επιλογών, παθών και μίσους.

