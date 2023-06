Life

“Παγιδευμένοι”: Στο επεισόδιο της Τρίτης οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάρτε πρώτοι μια γεύση από το δεύτερο επεισόδιο της εβδομάδας από την αγαπημένη σειρά του ΑΝΤ1.

-

«Τόσο η εμπιστοσύνη, όσο και η έλλειψη εμπιστοσύνης, έχουν καταστρέψει ανθρώπους»

Ησίοδος

Το επεισόδιο της Τρίτης, της σειράς "Παγιδευμένοι", που θα προβληθεί στις 22:00 στον ΑΝΤ1, κόβει την ανάσα:

Η Άννα θα εκμυστηρευτεί στον Σταύρο ότι ο Χατζής την οδήγησε στο σημείο που σκοτώθηκε ο πατέρας της. Ο Σταύρος και η Άννα συμφωνούν να μην το αποκαλύψουν, ακόμη, για να πιάσουν τον Αλέκο απροετοίμαστο. Η Άννα, όμως, εξακολουθεί να πιστεύει ότι ο Θοδωρής σκότωσε τον πατέρα της.

Η Ειρήνη έξαλλη πάει στο σπίτι του Σπύρου να ζητήσει εξηγήσεις.

Ο Δημήτρης, αποφασισμένος να σώσει τη σχέση του με την Άννα, αποκόπτεται τελείως από την υπόθεση.

Ο Σταύρος κι ο Ανδρέας βρίσκουν τον τρίτο κάλυκα στον τόπο του εγκλήματος. Πεπεισμένοι, πλέον, για την ύπαρξη τρίτου προσώπου, θα καλέσουν τον Θοδωρή για αναπαράσταση.

Ο Αλέκος, μόλις το μαθαίνει, επισκέπτεται τον Άκη για να δει αν του κρύβει κάτι. Υπάρχει κάτι περισσότερο από αυτά που, ήδη, έχουν βγει στο φως; Ποιος, τελικά, σκότωσε τον Κοσμά;

Πώς θα αντιδράσει η Άννα όταν καταλάβει ότι προσπαθούν να αποδείξουν ότι κάποιος άλλος είναι ο δολοφόνος του πατέρα της;

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

#Pagidevmenoi





Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο – Καβάλα: Απορριμματοφόρο “έλιωσε” μοτοσικλετιστή (εικόνες)

Κως: Πέθανε σε καρότσα αγροτικού γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο

Πέθανε η Χρύσα Δαμιανίδου

Gallery