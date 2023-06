Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάννης Φλωρινιώτης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο κόσμο από την είδηση θανάτου του Γιάννη Φλωρινιώτη.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών ο Γιάννης Φλωρινιώτης, μετά από νοσηλεία του στο νοσοκομείο.

Η υγεία του τραγουδιστή, είχε επιβαρυνθεί πολύ τον τελευταίο καιρό, καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο αναπνευστικό. Πιο συγκεκριμένα, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Σωτηρία, με πνευμονικό οίδημα.

Ποιος ήταν ο Γιάννης Φλωρινιώτης

Γεννήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου του 1947 στη Φλώρινα και στις 6 Ιουνίου του 2023 έφυγε από την ζωή στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου νοσηλευόταν με πνευμονικό οίδημα.

Ξεκίνησε να τραγουδάει σε ηλικία 14 ετών.

Αργότερα βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου τραγούδησε δίπλα σε μεγάλους ρεμπέτες, όπως Μάρκος Βαμβακάρης, Γιάννης Παπαϊωάννου, Γιώργος Λαύκας, Πρόδρομος Τσαουσάκης, Θεόδωρος Πολυκανδριώτης και με τη Ρίτα Σακελλαρίου.

Το 1970-71, ήρθε για πρώτη φορά στην Αθήνα.

Δούλευε σε διάφορα κέντρα, τραγουδώντας και χορεύοντας ενώ ντυνόταν εκκεντρικά.

Όπου εμφανιζόταν, έκανε μεγάλη επιτυχία, αλλά δεχόταν και σκληρή κριτική. Στη δισκογραφία, έκανε την πρώτη του εμφάνιση με το άλμπουμ «Τώρα Θέλω Τώρα», που αμέσως γίνεται χρυσό.

