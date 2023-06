Πολιτική

Εκλογές: κόντρα ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ για τους μειονοτικούς βουλευτές

Βολές Σκέρτσου κατά των δύο μειονοτικών βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Τι απάντησε η Κουμουνδούρου.

Νέα επίθεση σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ότι έχουν κρυφή ατζέντα στη φορολογία εξαπέλυσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, 'Ακης Σκέρτσος.

"Ζητούμε την κοστολόγηση των εμφανώς πανάκριβων προγραμμάτων ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ" τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σκέρτσος και επέμεινε ότι τα δύο αυτά κόμματα οφείλουν να ενημερώσουν τους πολίτες για τα ποια μέτρα θα λάβουν, ποιους φόρους θα επιβάλλουν σε ποιους και για πόσο χρόνο, ώστε να υλοποιήσουν τη δέσμευση τους για μείωση του ΦΠΑ στην κατανάλωση, αλλά και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

Ο κ. Σκέρτσος προειδοποίησε πως δεν μπορούμε να επανέλθουμε σε συνταγές του παρελθόντος και τόνισε μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει κοστολογημένο πρόγραμμα, που μπορεί να οδηγήσει εκ του ασφαλούς τη χώρα στην πρόοδο χωρίς επιπρόσθετους φόρους, αλλά με σημαντικές ελαφρύνσεις. Ερωτηθείς για την απάντηση του υποψηφίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορίδη για την κοστολόγηση του "γαλάζιου" προγράμματος από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ο κ. Σκέρτσος απάντησε ότι "η αντιπολίτευση έρχεται με καθυστέρηση μίας κάλπης να επιβεβαιώσει αυτό που λέγαμε από την αρχή. Εφ' όσον ήλθαν στα λόγια μας λοιπόν ας υποβάλλουν τα προγράμματα τους για κοστολόγηση και να μην κρούουν ανοιχτές θύρες, πρώτος εγώ έχω προτείνει να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση κοστολόγησης των προεκλογικών προγραμμάτων από συγκεκριμένο φορέα".

Ο εκπρόσωπος τύπου της ΝΔ κατηγόρησε εκ νέου και μάλιστα με δριμύτητα ότι οι δύο μειονοτικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Φερχάτ και Ζειμπέκ, Ροδόπης και Ξάνθης αντιστοίχως, είναι "ενεργούμενα του τουρκικού προξενείου" και κάλεσε την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να τους αποπέμψει. Ο κ. Σκέρτσος απήντησε και αναφορικά με την δρομολογούμενη νέα τηλεμαχία ανάμεσα στους αρχηγούς των 5 κοινοβουλευτικών κομμάτων σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου.

Απάντηση ήρθε από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μέσα από ανακοινωσή του εξαπολύει επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνοντας λόγο για αλαζονεία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο προς την μουσουλμανική μειονότητα, αλλα προς κάθε πολίτη που δεν τον ψήφισε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ:

"Κάθε μέρα που περνάει ο κ. Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την αλαζονεία με την οποία βλέπει όχι μόνο τους ψηφοφόρους της μουσουλμανικής μειονότητας, αλλά κάθε πολίτη που δεν τον ψήφισε. Αν ενδιαφερόταν για την αντιμετώπιση της επιρροής της Τουρκίας στη Θράκη θα είχε προχωρήσει τόσα χρόνια σε έστω ένα από τα βήματα τα οποία υποκριτικά (όπως φάνηκε) στήριξε η ΝΔ στη Διακομματική Επιτροπή του 2020. Αντ' αυτού επιμένει για, ψηφοθηρικούς λόγους, να γυρίζει τον διάλογο για τη Θράκη σε σκοτεινές εποχές, να παίζει ακροδεξιά παιχνίδια με κυπατζίδικες διαρροές και να δημιουργεί ένταση επιχειρώντας να διχάσει τους πολίτες της περιοχής. Θα μας βρίσκει κάθε μέρα απέναντί του."





