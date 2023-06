Οικονομία

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε εταιρεία ζαχαρωτών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με ένα βίντεο ανακοίνωσε ο έλληνας σταρ του NBA την νέα του επιχειρηματική κίνηση.

-

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μπορεί να είναι άκρως δημοφιλής και επιτυχημένος καλαθοσφαιριστής στο NBA, όμως, ανακοίνωσε μία νέα απιχειρηματική κίνηση.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποκάλυψε ότι αγόρασε το Candy Funhouse, μία εταιρεία με κάθε είδους ζαχαρωτά και δραστηριοποιείται σε ΗΠΑ και Καναδά.

Ο Έλληνας σταρ των Μπακς έκανε γνωστό το νέο του εγχείρημα με ένα βίντεο με τίτλο “Αγόρασα μία εταιρεία με ζαχαρωτά”.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Λάρισα: Νεκρή νεαρή συνεπιβάτης μηχανής (εικόνες)

Εκλογές: Κυρανάκης, Θεοχαρόπουλος και Δουδωνής για την Υγεία και την απλή αναλογική (βίντεο)

Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)