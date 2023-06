Πολιτική

Εκλογές - Σέρρες: Καραμανλής κατά Τσίπρα για το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ

Δηκτικά σχόλια του Κώστα Καραμανλή για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις Σέρρες. Τι απαντά η Κουμουνδούρου

«38 μέρες.Τόσο κράτησε το «ξαφνικό ενδιαφέρον του κ. Τσίπρα» για τις Σέρρες. Στις 30 Απριλίου ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφιος στο Νομό μας και ζήτησε από τις Σερραίες και τους Σερραίους να καταψηφίσουν τη Νέα Δημοκρατία κι εμένα προσωπικά. Στις 21 Μαΐου οι πολίτες του γύρισαν πανηγυρικά την πλάτη. Και σήμερα που έγινε η επίσημη ανακοίνωση των ψηφοδελτίων του ΣΥΡΙΖΑ για τις προσεχείς εκλογές, είδαμε ότι το όνομα του κ. Τσίπρα δεν περιλαμβάνεται πλέον στο ψηφοδέλτιο των Σερρών.

'Αλλη μια απόδειξη ότι τους «συμβολισμούς» στον ΣΥΡΙΖΑ τους αντιλαμβάνονται ως σημαία ευκαιρίας και δημαγωγίας. Ο κ. Τσίπρας ηττήθηκε και αποχώρησε. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Μαζί. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά. Για τις Σέρρες. Για την Ελλάδα», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο υποψήφιος βουλευτής μα τη Νέα Δημοκρατια στο Νομο Σερρών, Κώστας Καραμανλής, για την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να μην είναι εκ νέου υποψήφιος στις Σέρρες.

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αναφέρεται:

«Ο πολιτικός υπεύθυνος του εγκλήματος των Τεμπών Κώστας Αχ. Καραμανλής σήμερα επιβεβαίωσε ότι η παραίτησή του από τη θέση του υπουργού Μεταφορών έγινε απλά για να κουκουλωθεί η ασυγκράτητη έπαρση και υπεροψία του μέχρι τις επόμενες εκλογές.

Αντί να κρατήσει τα προσχήματα της σεμνότητας και να μην υπενθυμίζει στο πανελλήνιο την πολιτική παρουσία του, που είναι ταυτισμένη με τις χειρότερες εικόνες, έχει το θράσος να αναρωτιέται γιατί ο Αλέξης Τσίπρας άλλαξε εκλογική περιφέρεια, όπως είχε κάθε δικαίωμα».

