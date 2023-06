Κόσμος

Ερντογάν: Θα οικοδομήσουμε τον “Αιώνα της Τουρκίας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγαλεπήβολα σχέδια και εξαγγελίες από τον Τούρκο Πρόεδρο, στην παρθενική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μετά τις εκλογές.

-

«Θα οικοδομήσουμε τον «Αιώνα της Τουρκίας», δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, λέγοντας ακόμη ότι «η Τουρκία είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία».

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο κ. Ερντογάν ανέφερε ότι βασικός στόχος του είναι η σταθερότητα και η ασφάλεια.

Σε δηλώσεις του έπειτα από την πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου, ο Ταγίπ Ερντογάν έστειλε μήνυμα ενότητας λέγοντας ότι «μαζί μας έχει κερδίσει όλη η Τουρκία σε αυτές τις εκλογές»

«Θα αγκαλιάσουμε και τα 85 εκατομμύρια Τούρκους, όποιες και να είναι οι πολιτικές τους πεποιθήσεις», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος και προσέθεσε: «Από εδώ και πέρα ??θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στάση που δεν θα παρεκκλίνει από τη δικαιοσύνη. Ελπίζουμε ότι 85 εκατομμύρια άνθρωποι, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση, θα είναι περήφανοι για αυτό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αξιολογηθεί καλά από την αντιπολίτευση. Ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση θα είναι πιο ευαίσθητη τώρα».

Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι θα υποβληθεί πρόταση για αλλαγή του Συντάγματος, όπως υποσχέθηκε προεκλογικά.

Για την οικονομία, είπε ότι είναι αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια και τον πληθωρισμό, λέγοντας «θα πετύχουμε να μειώσουμε πληθωρισμό σε μονοψήφιο αριθμό».

Ο Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι «προτεραιότητά μας είναι οι σεισμόπληκτες περιοχές» και ανέφερε πως θα οικοδομηθούν 650.000 σπίτια.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου των ΚΤΕΛ με αυτοκίνητο (βίντεο)

Πέθανε η Χρύσα Δαμιανίδου

Τροχαίο - Καβάλα: Μαθητής ΕΠΑΛ ο οδηγός που “έλιωσε” το απορριμματοφόρο (εικόνες)