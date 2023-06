Πολιτική

Εκλογές: Κεφαλογιάννη, Αχτσιόγλου, Μάντζος και Κανέλλη για την Υγεία και τις άδειες κάλπες (βίντεο)

Τα ξίφη τους διασταύρωσαν οι υποψήφιοι των κομμάτων για τα καυτά θέματα της επικαιρότητας.

Τα σχόλια για τις δύο υποθέσεις που σχετίζονται με τις υποθέσεις των τελευταίωην ωρών, για την γυναίκα που μεταφέρθηκε σε καρότσα αυτοκινήτου στην Κω, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, αλλά και για τον θάνατο της 19χρονης εγκύου στην Νέα Μάκρη, αφού περίμενε για πέντε ώρες ασθενοφόρο, κυριάρχησαν στην συζήτηση που είχαν υποψήφιοι βουλευτές, το πρωί της Τετάρτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Ακόμη, οι υποψήφιοι βουλευτές, στα μισά της προεκλογικής περιόδου, ενόψει των εκλογών στις 25 Ιουνίου, επεσήμαναν ότι "οι κάλπες είναι άδειες" και κάλεσαν τους πολίτες να πάρουν μέρος στις εκλογές, ενώ υπήρξαν αντεγκλήσεις για ζητήματα που αφορούν την διακυβέρνηση της χώρας τα τελευταία χρόνια, αλλά και την πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Στην συζήτηση συμμετείχαν οι:

Όλγα Κεφαλογιάννη, υποψήφια βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία

υποψήφια βουλευτής Α' Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία Έφη Αχτσιόγλου , υποωήφια βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ

, υποωήφια βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Μάντζος, υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και

υποψήφιος βουλευτής Επικρατείας και εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και Λιάνα Κανέλλη, υποψήφια βουλευτής Α' Αθηνών με το ΚΚΕ.

