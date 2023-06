Life

VICE Specials: “Μετά την φυλακή” (εικόνες)

Η νέα έρευνα του VICE, που θα προβληθεί στον ΑΝΤ1 πραγματεύεται την "επόμενη ημέρα" από την αποφυλάκιση ενός κρατούμενου.

Την Πέμπτη 8 Ιουνίου στη 01:00 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Μετά τη Φυλακή».

Το VICE ερευνά την επόμενη ημέρα ενός ανθρώπου που βγαίνει από ένα σωφρονιστικό κατάστημα. Ποιο είναι το αποτύπωμα των συνθηκών κράτησης πάνω του; Υπάρχει μετασωφρονιστική μέριμνα;

Οι δημοσιογράφοι του VICE, Κώστας Πλιάκος και Δήμητρα Αθανασοπούλου, μπήκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και διαπίστωσαν πως ισχύει το φαινόμενο της «περιστρεφόμενης πόρτας». Οι περισσότεροι κρατούμενοι που αποφυλακίζονται καταλήγουν να μπουν ξανά μέσα. Και όχι μια φορά.

Το VICE συνάντησε ανθρώπους που βρίσκονται λίγο πριν την αποφυλάκισή τους και τους ρώτησε πώς φαντάζονται την επόμενη μέρα τους ως ελεύθεροι πολίτες και πώς προετοιμάζονται γι’ αυτό. Επίσης, συνάντησε ανθρώπους που έχουν αποφυλακιστεί και προσπαθούν να διαχειριστούν τη νέα τους καθημερινότητα εκτός φυλακής και το στίγμα του φυλακισμένου. Το VICE επισκέπτεται, επίσης, τον ξενώνα του ΚΕΘΕΑ στις φυλακές Κορυδαλλού, μιλά με φυλακισμένους χρήστες που βρίσκονται στο στάδιο της θεραπείας και συζητά με την Ειρήνη Τσαλέρα, υπεύθυνη εκπαίδευσης του προγράμματος ΚΕΘΕΑ Εν Δράσει, για τις δυνατότητες που προσφέρει η εκπαίδευση στην προσπάθεια επανένταξης των αποφυλακισμένων

Το VΙCE συνάντησε και τον Παναγιώτη Φραγκιά, πρώην φυλακισμένο, νυν Πρόεδρο Δ.Σ της ΚΟΙΝΣΕΠ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ και συνεργάτη της ΕΠΑΝΟΔΟΥ, του πρώτου και μοναδικού φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που ασχολείται με την επανένταξη των αποφυλακισμένων, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαθανασίου, παραχώρησε συνέντευξη για το νέο σωφρονιστικό σύστημα και το ζήτημα της επανένταξης.

Τέλος, ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου, ο οποίος πρωταγωνίστησε σε μια ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου μέσα στη φυλακή από κρατούμενους, μίλησε στο VICE γι’ αυτή τη μικρή του εμπειρία εγκλεισμού και για την ευεργετική δράση της τέχνης στις ζωές των φυλακισμένων.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 8 Ιουνίου, 01:00, στον ΑΝΤ1.





Παρουσίαση-Παραγωγή: Δήμητρα Αθανασοπούλου, Κώστας Πλιάκος

Αφήγηση : Κώστας Πλιάκος

Σκηνοθεσία : Κωστής Παπαδάκης

Οπερατέρ: Κωστής Παπαδάκης, Θοδωρής Ποπέσκου

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

