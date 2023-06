Πολιτική

“Το Πρωινό” - Ντόρα Μπακογιάννη: η “έκπληξη” του Κυριάκου Μητσοτάκη, η διαθήκη και τα εγγόνια της (βίντεο)

Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε από καρδιάς για τον αδελφό της και τον συγκρίνει με τον πατέρα της, αναφέρεται στην υπουργοποίηση που “πάγωσε”, αλλά και στην σχέση με τα παιδιά και τα εγγόνια της.

-

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι καλύτερος, είναι πιο αποτελεσματικός Πρωθυπουργός από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που ήταν πολιτικός «παλιάς σχολής», είπε στον Γιώργο Λιάγκα η Ντόρα Μπακογιάννη, που βρέθηκε καλεσμένη στο στούντιο της εκπομπής του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό».

Η κ. Μπακογιάννη είπε πως πάντοτε θα «βλέπει» τον Κυριάκο Μητσοτάκη πρώτα ως αδελφό της και μετά ως πολιτικό, τονίζοντας ότι την εξέπληξε ευχάριστα αρκετές φορές με αποφασιστικές κινήσεις του, όπως το «κλείσιμο» της χώρας λόγω του κορονοϊού και η μετάβαση των επικεφαλής της ΕΕ στον Έβρο, όταν σοβούσε η μεταναστευτική κρίση και οι πιέσεις της Τουρκίας στα σύνορα.

Είπε δε ότι έκλαιγε, όπως και οι αδελφές της, βλέποντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη να απευθύνεται στο Κογκρέσο των ΗΠΑ, χειροκροτούμενος από πολιτικούς και των δύο αντίπαλων κομμάτων στις ΗΠΑ.

Σε ότι αφορά την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μην τον περιλάβει ποτέ σε Κυβέρνηση του, η Ντόρα Μπακογιάννη είπε ότι στην αρχή την στενοχώρησε και είπε ότι είναι άδικο αυτό για μια βουλευτή που έχει εκλεγεί σε τρεις περιφέρειες πρώτη: την μονοεδρική στην Ευρυτανία, στην Αθήνα και στα Χανιά, είπε όμως ότι αφού το συζήτησε μαζί του, δέχθηκε την απόφαση του, σημειώνοντας πως ο κάθε Πρωθυπουργός έχει την ευθύνη της διαμόρφωσης της Κυβέρνησης του.

Η Ντόρα Μπακογιάννη έλαμψε και άρχισε να χαμογελά βλέποντας φωτογραφίες του γιού της, Κώστα Μπακογιάννη, ενώ έπλεξε το εγκώμιο της συζύγου του, Σίας Κοσιώνη, λέγοντας ότι «αυτό που λένε ότι τράβηξες τον πρώτο αριθμό του λαχείου; Συνέβη σε μένα με την Σία».

Μεταξύ άλλων, η υποψήφια βουλευτής Χανίων με την Νέα Δημοκρατία αναφέρθηκε στη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, ενώ αποκάλυψε πως έκανε τη διαθήκη της σε ηλικία 35 ετών, μετά από την δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη.

«Είμαι καλά, αυτή είναι μια αρρώστια την οποία την έχεις για πάντα. Ζεις με αυτήν, γίνεται σαν το ζάχαρο και από εκεί και πέρα συνεχίζεις κανονικά τη ζωή σου. Είναι μεγάλη υπόθεση να είσαι καλά και να το νιώθεις και καλά. Τώρα έχει προχωρήσει τόσο πολύ η ιατρική που πάρα πολλοί καρκίνοι γιατρεύονται. Εγώ το βρήκα στην αρχή από τύχη, χάρη σε μια τρομερή γιατρό 40 χρονών. Είδε τις εξετάσεις αίματός μου και κάτι της χτύπησε. Ένα κοριτσάκι! Όταν άκουσα τη λέξη καρκίνος φοβήθηκα. Καταρχήν είχα ήδη κάνει τη διαθήκη μου ευτυχώς. Την έχω κάνει από τα 35 μου, μετά τη δολοφονία του Παύλου. Σκεφτόμουν τι θα γίνει ο άντρας και τα παιδιά μου όταν φύγω. Αυτό κράτησε κάποιες μέρες. Μετά είπα “κάτσε δε θα φύγεις”. Μετά ήταν εύκολη η διαχείριση, οι θεραπείες ήταν μια χαρά» εξομολογήθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη.

Χαμογελώντας, η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε στα εγγόνια της, λέγοντας πως την εκλέγουν παμψηφεί ως την καλύτερη γιαγιά του κόσμου και την πιο trendy γιαγιά, αποκαλύπτοντας ότι δεν είναι αυστηρή, αλλά επιμένει σε ορισμένα πράγματα, όπως το μεσημεριανό φαγητό τους.

Παρακολουθήστε όσα συζήτησε η Ντόρα Μπακογιάννη με τον Γιώργο Λιάγκα:

