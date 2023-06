Κοινωνία

Νέα Μάκρη - Θάνατος 19χρονης εγκύου: εισαγγελική παρέμβαση για έρευνα

Τι αναφέρει ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας για την προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την τραγωδία.

Στο «μικροσκόπιο» της δικαιοσύνης μπαίνει ο θάνατος της 19χρονης εγκύου χθες το μεσημέρι, στη Νέα Μάκρη τον οποίο οι συγγενείς της αποδίδουν σε καθυστέρηση του ασθενοφόρου. Η είδηση προκάλεσε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνη Ελευθεριάνου ο οποίος παρήγγειλε την διενέργεια έρευνας.

Συγκεκριμένα, διατάχθηκε για την υπόθεση προκαταρκτική εξέταση προς κάθε κατεύθυνση για την αναζήτηση των τυχόν υπευθύνων για τη διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού και τη μη έγκαιρη διακομιδή της 19χρονης στο νοσοκομείο.

Την έρευνα θα διενεργήσει η προϊσταμένη της Ποινικής δίωξης, εισαγγελέας Αγγελική Τριανταφύλλου.

