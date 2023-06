Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: Το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για τους πολίτες με αναπηρία

Με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών συναντήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το πιο σημαντικό είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τη ζωή όλων των ανθρώπων, χωρίς να αφήνουμε κανέναν έξω από το βλέμμα μας, την οπτική μας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνάντηση που είχε σε καφετέρια στην πλατεία Κυψέλης και Φωκίωνος Νέγρη με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών, που εκπροσωπεί τους βαριά κινητικά ανάπηρους. Συζητώντας μαζί τους ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρουσίασε τους βασικούς άξονες του σχεδίου του κόμματος για την αντιμετώπιση κεντρικών ζητημάτων που αφορούν τους συμπολίτες μας με αναπηρία.

Προτού ξεκινήσει η συζήτηση για τα προβλήματα που τους απασχολούν, ο κ. Τσίπρας διέσχισε μαζί τους στην πλατεία διαπιστώνοντας ιδίοις όμμασι τις δυσκολίες προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν ακόμα και σε μια απλή βόλτα, βοηθώντας τους σε αρκετές περιπτώσεις να περάσουν κάποια σημεία. «Στόχος μας ήταν κι εγώ ο ίδιος να συνειδητοποιήσω και να καταλάβω τι μπορεί να σημαίνει για έναν συμπολίτη μας με αναπηρία να θελήσει να έχει αυτό που κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει, δηλαδή να βγει από το σπίτι και να πάει να πιει έναν καφέ. Αυτό το αυτονόητο πράγμα δεν μπορεί να το έχει ένας συμπολίτης μας με αναπηρία», επισήμανε. Γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε φτιάξει την κοινωνία και τη ζωή μας χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στις καθημερινές αυτές λειτουργίες». Πρόσθεσε ότι όλος ο σχεδιασμός στις μεγάλες και μικρές πόλεις δεν συμπεριλαμβάνει τα άτομα με αναπηρία κι αυτό είναι το σημείο που πρέπει να ξεκινήσει κανείς όταν θέλει να μιλήσει για δίκαιη κοινωνία. «Δίκαιη κοινωνία που συμπεριλαμβάνει όλους σημαίνει να έχουν όλοι πρόσβαση στα αυτονόητα», τόνισε.

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ότι το κόστος ζωής ενός ανάπηρου συμπολίτη μας είναι πολλαπλάσιο από το κόστος ζωής κάθε άλλου πολίτη, τα επιδόματα είναι πολύ χαμηλά σε σύγκριση με το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη και η δυνατότητα εργασίας είναι πάρα πολύ περιορισμένη. Επ' αυτού είπε ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, έχουμε 80%-85% ανεργία στα άτομα με αναπηρία, «που ειναι τρομακτικό αν το σκεφτεί κανείς». Επιπλέον τόνισε ότι τεράστιο είναι και το θέμα πιστοποίησης και διάγνωσης, η απάνθρωπη γραφειοκρατία στα κέντρα αυτά, η υποστελέχωση τους, τα κριτήρια που μπαίνουν με τρόπο ώστε «να κόψουν τη δυνατότητα από ανθρώπους να έχουν ένα επίδομα».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι το μεγάλο ερώτημα είμαι ποιες μεταρρυθμίσεις και τομές πρέπει να κάνει κανείς για να έχει νόημα να μιλά για μια κοινωνία ισότητας και δικαιοσύνης.

Αναφέροντας τι προβλέπει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας μίλησε για επαναφορά του 15% των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ -«που είχε θεσμοθετήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε»- και ιδιαίτερο βάρος στα προγράμματα κατάρτισης του ΟΑΕΔ για άτομα με αναπηρία. Σημείωσε ότι το κρίσιμο είναι να έχει τη δυνατότητα ένας πολίτης με αναπηρία να μπορεί να ενταχθεί ισότιμα στη ζωή και τον κοινωνικό ιστό κι αυτό σημαίνει πρώτα να έχει τη δυνατότητα στην εργασία. Επιπλέον το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει αύξηση 20% στο επίδομα αναπηρίας -«δεν λύνει το πρόβλημα αλλά είναι μια ανάσα»-, όπως είπε, καθώς επίσης και εκσυγχρονισμό και στελέχωση των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος διάγνωσης και πιστοποίησης. Επίσης προβλέπει τη δυνατότητα προσωπικού βοηθού για 70.000 ωφελούμενους, «διότι υπάρχουν ανάπηροι συμπολίτες μας για τους οποίους αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για να μπορέσουν αν επιβιώσουν με αξιοπρέπεια».

Ο κ. Τσίπρας ανέφερε ακόμη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ξεκινήσει την πρόσληψη καθηγητών στα ειδικά σχολεία ώστε να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά με αναπηρία. Στο μείζον ζήτημα της προσβασιμότητας ο Αλέξης Τσίπρας σχολίασε αρχικά ότι «περπατήσαμε όλοι μαζί και είδαμε ότι είναι αδύνατο να μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο πιο απλό και αυτονόητο». Τόνισε ότι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει σε πρώτη φάση ένα πιλοτικό πρόγραμμα 20 δήμων για προσβάσιμες πόλεις και γειτονιές. «Δεν λύνει το πρόβλημα αλλά είναι ένα σήμα και μια πίεση σε όλους τους δήμους να κάνουν το ίδιο», πρόσθεσε, σημειώνοντας -σε ό,τι αφορά το κράτος- τη δυνατότητα σε μια τριετία όλες οι δημόσιες υπηρεσίες να γίνουν απολύτως προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρίες. Ο κ. Τσίπρας σχολίασε ότι όλα αυτά δεν συζητήθηκαν στην προεκλογική ατζέντα αλλά είναι κρίσιμο να τα ξαναβάλουμε μπροστά.

Η Αθήνα είναι η πιο εχθρική πόλη σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα, ανέφεραν οι εκπρόσωποι του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών μεταφέροντας τις καθημερινές εμπειρίες τους στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από το πόσο δύσκολο είναι να μπουν σε ένα λεωφορείο μέχρι τις δυσκολίες που συναντούν για να μπουν σε μια υπηρεσία ή ακόμα και στα νοσοκομεία όπου δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές ή και όπου υπάρχουν δεν αξιοποιούνται γι' αυτόν τον σκοπό. «Νιώθουμε ουρά της κοινωνίας σε όλα τα επίπεδα», «είναι σημαντικό να κατανοηθεί ότι η αναπηρία δεν είναι συνέπεια της βλάβης στα σώματα μας αλλά μια κοινωνική κατασκευή που είναι οι περιορισμοί, τα εμπόδια, οι αποκλεισμοί» σημείωσαν. Υπογράμμισαν και τη σημασία του να ενταχθεί το θέμα της αναπηρίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τη σημασία του προσωπικού βοηθού. Επισήμαναν ότι νιώθουν αόρατοι πολίτες, με τον κ. Τσίπρας να αναφέρει ότι έχει διαμορφωθεί μια κουλτούρα ότι οι ανάπηροι πολίτες είναι αόρατοι και πως απαιτείται αφενός άλλη αντίληψη από την πολιτεία και, αφετέρου, άλλη κουλτούρα στην κοινωνία. Κατά τη συνάντηση, σε μια συμβολική κίνηση ένας παίκτης της ομάδας καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο «Άτλας», η οποία προχθές κατέκτησε το σχετικό κύπελλο, έδωσε στον Αλέξη Τσίπρα ένα μετάλλιο από τη νίκη της ομάδας του.

