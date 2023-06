Πολιτισμός

Πέθανε ο Θανάσης Σπυρόπουλος

Έφυγε από την ζωή ο διάσημος καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος.

Έφυγε από τη ζωή ο διάσημος καραγκιοζοπαίχτης Θανάσης Σπυρόπουλος σε ηλικία 92 ετών.

Να σημειώσουμε ότι την τέχνη του ακολούθησε και ο γιος του Κώστας, ενώ μαζί λειτουργούσαν το Θέατρο Σκιών Καραγκιόζη – Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου.

Από που πήρε τα πρώτα ερεθίσματα

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος είδε για πρώτη φορά Καραγκιόζη στο καφενείο του πατέρα του και από εκεί πήρε τα πρώτα του ερεθίσματα για να γίνει καραγκιοζοπαίχτης.

«Το πανί, οι φιγούρες πίσω από αυτό, οι φωνές, ο φωτισμός» ήταν αυτά που τον έκαναν αρχικά βοηθό – μαθητή του τοπικού καραγκιοζοπαίκτη Βασίλη Φιλντισάκου από την ηλικία των 15 ετών.

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος ήτα επί 16 συνεχόμενα χρόνια πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών.

Ο ίδιο ήταν και συλλέκτης του Θεάτρου Σκιών με μεγάλη συλλογή από φιγούρες και σκηνικά από όλους τους καραγκιοζοπαίχτες (Φρίξο Γαζεπίδη, Βασίλη Ανδρικόπουλο (Βασίλαρος), Αβραάμ Αντωνάκο κ.ά.).

Πολλές παραστάσεις στο εξωτερικό

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος είχε δώσει παραστάσεις στο εξωτερικό και για δέκα συνεχόμενα χρόνια έπαιζε στην τότε ΕΡΤ2 τις ιστορίες του Καραγκιόζη, μέσα από την εκπομπή του «Χρόνια Συντροφιά με τον Καραγκιόζη».

Κυκλοφόρησε έξι βιβλία για το θέατρο σκιών:

Ο κόσμος του Καραγκιόζη: Φιγούρες του θεάτρου σκιών (Εκδόσεις Ερμής)

Ο κόσμος του Καραγκιόζη: Σκηνικά του θεάτρου σκιών (Εκδόσεις Ερμής)

12+1:Τα παραμύθια της Θεσσαλίας (εικονογράφηση) (Εκδόσεις Καστανιώτη)

Ρεμπέτικες ιστορίες (Εκδόσεις Συλλέκτης)

Ο Καραγκιόζης Προξενητής συλλεκτικό βιβλίο (Εκδόσεις Αντήνωρ)

Ιστορίες με τον Καραγκιόζη – Οκτώ κωμωδίες του θεάτρου σκιών (Εκδόσεις Τοπάλη)

Ο Θανάσης Σπυρόπουλος έδινε παραστάσεις σε δύο ιδιόκτητα θέατρα, το Σπυροπούλειο στους Αγίους Αναργύρους και το παραδοσιακό του θέατρο σκιών στο Γαλάτσι.

