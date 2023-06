Life

“Πέφτει η νύχτα με... ΡΥΘΜΟ”: EXCLUSIVE LIVE EVENT με Στέλιο Ρόκκος και Ευρυδίκη

Το Exclusive Live Event «Πέφτει η νύχτα με… ΡΥΘΜΟ» του #1 μουσικού ραδιοφώνου της Αθήνας, επιστρέφει πιο… ροκ από ποτέ!

Το μοναδικό exclusive live event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 επιστρέφει με ένα δυναμικό live act με τον εκρηκτικό Στέλιο Ρόκκο και καλεσμένη του την ανεπανάληπτη Ευρυδίκη, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου!

Τη Δευτέρα 12 Ιουνίου στις 21:00, στη βραβευμένη αίθουσα "VmaxSphera" των Village Cinemas του The Mall Athens, η αγαπημένη μας ραδιοφωνική παραγωγός και οικοδέσποινα Γιώτα Τσιμπρικίδου θα υποδεχτεί τον Στέλιο Ρόκκο και την καλεσμένη του, Ευρυδίκη για να μας χαρίσουν ανεπανάληπτες ερμηνείες και ντουέτα, σε ένα απόλυτα παρεΐστικο live που θα γράψει ιστορία!

Η αίθουσα "Vmax Sphera" στα Village Cinemas του The Mall Athens με premium καθίσματα, υψηλή αισθητική καθώς και Dolby Atmos® ήχο, θα ολοκληρώσει ιδανικά την εμπειρία του Exclusive Live Event του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, αφού, για 2 η φορά, θα γεμίσει αποκλειστικά με ακροατές του σταθμού!

Για προσκλήσεις μπείτε στο https://soundis.gr/rythmos949

ΡΥΘΜΟΣ 94.9, ΜΟΝΟ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ!

