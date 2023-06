Υγεία - Περιβάλλον

Νέα Μάκρη - Θάνατος εγκύου: το χρονικό και τα αναπάντητα ερωτήματα (βίντεο)

Την παρέμβαση του Εισαγγελέα προκάλεσε ο θάνατος μιας 19χρονης εγκύου στη Νέα Μάκρη, προκειμένου να αναζητηθούν τυχόν ευθύνες για την μη έγκαιρη διακομιδή της στο νοσοκομείο.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Λίγες ώρες μετά την τραγωδία στην Κω, που γυναίκα έφυγε από τη ζωή, σε καρότσα φορτηγού που τη μετέφερε στο νοσοκομείο καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο, μία νέα τραγωδία, αυτή τη φορά στη Νέα Μάκρη, συγκλονίζει.

Πιο συγκεκριμένα, πολλά είναι τα ερωτήματα που βασανιζουν τους συγγενείς της 19χρονης εγκυου. Περιμενε πώς και πώς την ημέρα που θα γεννούσε την κόρη της. Παρότι το σπίτι της απείχε μονο πέντε λεπτά από το Κέντρο Υγείας Νέας Μάκρης η έγκυος σύμφωνα με τους συγγενείς της έχασε πολύτιμο χρόνο περιμένοντας το ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ η πρώτη κλήση έγινε στις 11 το πρωί της Τρίτης και στην καρτέλα δηλώθηκε αδιαθεσία και καταβολή μιας εγκύου 8 μηνών.Συμφωνα με το ΕΚΑΒ, το περιστατικό δεν αξιολογήθηκε ως επείγον με αυτά τα χαρακτηριστικά παρα της προχωρημένης εγκυμοσύνης.Περίπου 1,5 ώρα αργότερα, στις 12:35 το ΕΚΑΒ δέχθηκε και δεύτερο τηλεφώνημα στο οποίο αναφέρθηκε ότι η κοπέλα πονάει και μάλλον γεννάει.

Το χρονικό

Πήγε τουαλέτα και άρχισαν οι πόνοι. Παίρνει τον άντρα της ,έρχονται πίσω. Από τις 06.30 που είμασταν εμείς εκεί άρχισε να κάνει εμετούς, να παγώνει, να της φεύγουν τα μάτια από εδώ και από εκεί, να μουδιάζει και πήραμε το ΕΚΑΒ από τις 10.41. Μετά ξαναπήραμε στις 11.30. Το πήραμε για 20 φορές και… Μας κορόιδευαν ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Το ΕΚΑΒ έρχεται είναι στο δρόμο. Τελικά ήρθε κατά τις 13.30.

Συμφωνα παντως με το ΕΚΑΒ η κινητη μοναδα έφτασε στο σπίτι της κοπέλας σε 25 λεπτά, στη 13:00 μετά το μεσημέρι.

Για το περιστατικό μίλησε και η Στέλλα, ανιψιά της 19χρονης εγκύου: "Μας είπαν ότι χτύπησε υψηλή πίεση. Η κοπέλα εκείνη τη στιγμή ήταν με σφυγμό, αλλά ο σφυγμός της ήταν πολύ χαμηλός. Πάμε στο κέντρο υγείας Νέας Μάκρης και το ασθενοφόρο δήλωσε ότι τα κορίτσια ήταν νεκρά, ενώ δεν ήταν νεκρά. Σ εμάς βγήκε ο γιατρός και είπε ότι είναι σε κώμα. Το μωρό πέθανε μετά από δυο ώρες. Το μωρό ζούσε."

Από τη διοίκηση του ΕΚΑΒ ,δόθηκε εντολή για Ένορκη Διοικητική Εξέταση σχετικά με το περιστατικό, τους χρόνους ανταπόκρισης αλλά και την αξιολόγηση των δύο τηλεφωνημάτων που έγιναν από τους συγγενείς της εγκύου.





Το Υπουργείο Υγείας διερευνά τις συνθήκες γύρω από τις μεταφορές ασθενών. Οι ευθύνες θα αποδοθούν μετά την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας.Παράλληλα, αναμένει τα πορίσματα των ΕΔΕ από την 1η ΥΠΕ και το ΕΚΑΒ.

Και ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών της Αθήνας Αντώνης Ελευθεριάνος παρήγγειλε την διενέργεια έρευνας για τη διαχείριση του περιστατικού και τη μη έγκαιρη διακομιδή της εγκυου στο νοσοκομείο.

Ο Γιώργος Μαθιόπουλος, Πρόεδρος των Εργαζομένων του ΕΚΑΒ, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 για τα περιστατικά των τελευταίων ωρών και ανέφερε μεταξύ άλλων για τις μεγάλες ελλείψεις σε ασθενοφόρα στην Αθήνα και σε προσωπικό στα νησιά. Όπως τόνισε η προσωρινή λύση για την κάλυψη των θέσεων είναι η ενίσχυση σε διασώστες από την ηπειρωτική χώρα. Σχετικά με τις ελλείψεις, όπως τόνισε υπάρχουν 700 κενές θέσεις σε όλη την Ελλάδα, 500 στην Αττική. "Έχουμε 45 ασθενοφόρα στην Αττική ενώ θα έπρεπε συμφωνα με τους υπολογισμούς να υπάρχουν γύρω στα 120", δήλωσε ακόμη.





