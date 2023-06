Οικονομία

Εγχειρίδιο για γρήγορη σύνταξη στον e-ΕΦΚΑ

Στον e-ΕΦΚΑ το εγχειρίδιο λειτουργίας για ταχεία έκδοση συντάξεων.

Το αναλυτικό εγχειρίδιο λειτουργίας για ταχεία εκκαθάριση συνταξιοδοτικών αιτημάτων, που συμπυκνώνει την τεχνογνωσία των σύγχρονων μεθόδων μάνατζμεντ και των νέων ψηφιακών εργαλείων, που αναπτύχθηκαν από την ομάδα έργου για τις εκκρεμείς συντάξεις, παραδόθηκε σήμερα στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ από τον project manager, Μιχάλη Κεφαλογιάννη, σε ειδική εκδήλωση στον «Πύργο Ελέγχου», παρουσία της υπηρεσιακής υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου.

Όπως τονίστηκε, κατά την εκδήλωση, στόχος είναι, με τον αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων που έχει δρομολογήσει η ομάδα έργου και την αξιοποίηση του νέου μοντέλου ταχείας έκδοσης συντάξεων από όλο το έμψυχο δυναμικό του e-ΕΦΚΑ, να δημιουργηθεί μία σταθερή «γέφυρα», μέχρι τη μετάβαση του φορέα στη νέα εποχή, με την παράδοση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και την πλήρη ψηφιοποίηση των αρχείων του e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, το εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφει τον «οδικό χάρτη» εργασιών και διαδικασιών που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από την ομάδα έργου, σε συνδυασμό με τη χρήση των σύγχρονων εργαλείων που αναπτύχθηκαν και τον τρόπο που αυτά συνδυάζονται για την επίτευξη του στόχου της εκκαθάρισης των εκκρεμών συντάξεων.

Σκοπός του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει «πυξίδα» για την Ομάδα Συντονισμού Εκκαθάρισης Συνταξιοδοτικών Αιτημάτων του e-ΕΦΚΑ, που θα αναλάβει να συνεχίσει το έργο του project manager και, εν συνεχεία, να χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα εντός του φορέα.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, βασικό ζητούμενο είναι να διατηρηθούν και να συνεχιστούν οι βέλτιστες πρακτικές και η χρήση των σύγχρονων εργαλείων που οδήγησαν στη θεαματική αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων και στην ταχεία έκδοση των νέων συνταξιοδοτικών αποφάσεων, με την οικοδόμηση ενός υβριδικού μοντέλου, που θα «οδηγήσει» με ασφάλεια τον e-ΕΦΚΑ τα επόμενα χρόνια.

'Αμεσες προτεραιότητες, στην παρούσα φάση, είναι η αξιοποίηση των νέων εργαλείων - και κυρίως των αυτοματοποιημένων διαδικασιών - για την επίλυση των εκκρεμοτήτων που έχουν απομείνει σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι.

Παράλληλα, αυξημένη έμφαση δίνεται στο θέμα της απονομής των διεθνών συντάξεων, που είναι υψηλής πολυπλοκότητας, αρχής γενομένης από τη συγκέντρωση όλων των αρμόδιων διευθύνσεων σε ενιαίο χώρο, με στόχο την αισθητή μείωση των διεθνών συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων το επόμενο διάστημα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, οι υποδιοικητές, Αλέξανδρος Βαρβέρης και Γιώργος Γκράτζιος, η Γενική Διευθύντρια Συντάξεων Ιδιωτικού Τομέα, Ελένη Νιαρχάκου, στελέχη της εταιρίας PwC, που υποστήριξε ουσιαστικά την ομάδα έργου, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας της, καθώς και της εταιρίας του αναδόχου.

Η υπηρεσιακή υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά, επισκέφθηκα τον Πύργο Ελέγχου, όπου χτυπά η "καρδιά" του e-ΕΦΚΑ. Εδώ δόθηκαν όλες οι μεγάλες μάχες το τελευταίο χρονικό διάστημα και κερδήθηκαν. Αυτό αναγνωρίζεται και από τους ασφαλισμένους που πήραν τις συντάξεις τους, καθώς υπήρχε ένας πολύ μεγάλος αριθμός συνταξιοδοτικών αποφάσεων που εκκρεμούσαν. Χάρη στη στρατηγική που ακολουθήθηκε από την πολιτική ηγεσία και τις προσπάθειες του προσωπικού του e-ΕΦΚΑ και με τη συνεργασία της PwC, επιτεύχθηκε ο πρώτος μεγάλος στόχος που ήταν η εξάλειψη του "στοκ" των εκκρεμών κύριων συντάξεων. Τώρα, δίνουμε το βάρος στην εξάλειψη των εκκρεμοτήτων στα "μέτωπα" των επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ. Η ομάδα έργου ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο της και ήρθε η ώρα όλα τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και είναι ήδη κτήμα του e-ΕΦΚΑ να αξιοποιηθούν πλήρως από όλο το έμψυχο δυναμικό του φορέα, ώστε να έχουμε στο μέλλον μηδέν εκκρεμότητες. Στόχος μας είναι ό,τι έχουμε πετύχει έως τώρα να το διατηρήσουμε και να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο».

Από την πλευρά του, ο διοικητής του e-ΕΦΚΑ, Παναγιώτης Δουφεξής, υπογράμμισε: «Καλωσορίζουμε την υπηρεσιακή υπουργό στον Πύργο Ελέγχου του e-ΕΦΚΑ, το "στρατηγείο" από όπου οργανώθηκε η μεγάλη προσπάθεια για τις συντάξεις, που πήγε καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Εδώ έγιναν όλες οι απαραίτητες αναλύσεις, σχεδιασμοί λογισμικών, αυτοματοποιήσεις, για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα, της δραστικής αποκλιμάκωσης των συνταξιοδοτικών εκκρεμοτήτων. Ο Πύργος Ελέγχου συνιστά ένα σημαντικό εργαλείο μάνατζμεντ, που αξιοποιήθηκε στο έπακρο από τον Οργανισμό. Προφανώς, η προσπάθεια δεν έχει ολοκληρωθεί. Συνεχίζεται με δύο στόχους: πρώτον να εξαλείψουμε ότι υπόλοιπα έχουν απομείνει και δεύτερον να μην δημιουργηθεί εκ νέου συσσώρευση εκκρεμών συντάξεων».

