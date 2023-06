Κόσμος

Ελληνική ομογένεια στο Κογκρέσο: Όχι στα τουρκικά F-16

Στην επιστολή των ομογενών γίνεται αναφορά και στον νέο υπουργό Άμυνας της Τουρκίας, ο οποίος ορκίστηκε να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του και τη «Γαλάζια Πατρίδα».

Με μια νέα εκστρατεία στο Κογκρέσο το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) απαντά στις εντεινόμενες προσπάθειες που καταβάλει η Τουρκία για να αγοράσει νέα μαχητικά F-16 και κιτ αναβάθμισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ειδικότερα, το HALC ζητάει από όλα τα μέλη του να στείλουν επιστολή στους βουλευτές και στους γερουσιαστές τους, ζητώντας τους να αναλάβουν δράση και να απαιτήσουν η Τουρκία να μην αγοράσει F-16 όσο συνεχίζει την ίδια αναθεωρητική πολιτική που απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο.

Μάλιστα, στην επιστολή γίνεται αναφορά και στο νέο υπουργό 'Αμυνας της Τουρκίας, ο οποίος ορκίστηκε να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του και τη «Γαλάζια Πατρίδα». Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, πρόκειται για ένα αναθεωρητικό δόγμα που εκφράζει τις επεκτατικές φιλοδοξίες της 'Αγκυρας στο Αιγαίο.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη συνέντευξη του στο δίκτυο CNN, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, είχε αναφέρει για την Τουρκία ότι «διαμορφώνει μια ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική, αλλά μια (πολιτική) που μας επιτρέπει να έχουμε εποικοδομητική σχέση μαζί της, ακόμη και στον αμυντικό τομέα, όπου το κύριο αίτημα του προέδρου Ερντογάν προς τον πρόεδρο Μπάιντεν είναι να παράσχουν οι ΗΠΑ μαχητικά F-16, τα οποία ο πρόεδρος Μπάιντεν έχει πει ότι θα ήθελε να τα δώσει».

Η Επιστολή των Μελών του HALC στα Μέλη του Κογκρέσου

Η Τουρκία εντείνει τις προσπάθειές της να αγοράσει αεροσκάφη F-16 και κιτ αναβάθμισης από τις Ηνωμένες Πολιτείες - και χρειαζόμαστε να αναλάβετε δράση.

Η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο. Στην πραγματικότητα, ο νέος υπουργός 'Αμυνας της Τουρκίας μόλις «ορκίστηκε να προστατεύσει τα συμφέροντα της χώρας του και τη ‘Γαλάζια Πατρίδα'», ένα αναθεωρητικό δόγμα που εκφράζει τις επεκτατικές φιλοδοξίες της 'Αγκυρας στο Αιγαίο.

Από χάρτες που απεικονίζουν ελληνικά νησιά ως τουρκικά μέχρι τις απειλές του προέδρου Ερντογάν για εισβολή στην Ελλάδα, είναι σαφές ότι η Τουρκία δεν έχει καμία πρόθεση να συμμορφωθεί με το Διεθνές Δίκαιο ή να διατηρήσει τα πρότυπα συμπεριφοράς που αναμένονται από έναν νατοϊκό σύμμαχο.

Το Κογκρέσο έχει τη δυνατότητα να σταματήσει την πώληση. Χρειαζόμαστε τα μέλη του Κογκρέσου να αναλάβουν δράση και να απαιτήσουν ότι όσο η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί με πόλεμο με την Ελλάδα, δεν πρέπει και δεν μπορεί να αγοράσει F-16 από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

