Εκλογές - Μητσοτάκης: Ας αφήσουμε την Εκκλησία μακριά από την πολιτική

Κάποιοι επιδιώκουν να φυλακίσουν την Ορθόδοξη πίστη στα στεγανά κάποιων μικρών κομμάτων, τόνισε από την Δράμα ο πρόεδρος της ΝΔ.

"Ο πατριωτισμός στα λόγια είναι εύκολος ο πατριωτισμός τις ευθύνες για τις πράξεις όμως μετριέται με αποτελέσματα", επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, και απάντησε σε όσους επιδιώκουν να φυλακίσουν την Ορθόδοξη πίστη στα στεγανά κάποιων μικρών κομμάτων, ότι "η Ορθοδοξία και η πίστη μας είναι πολύ μεγαλύτερη και ήταν πάντα δύναμη ενότητας και όχι διχασμού του ελληνικού λαού".

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε σε πολίτες της Δράμας σε κεντρικό πεζόδρομο της πόλης και ζήτησε ενόψει των εκλογών της 25ης Ιουνίου να στρέψουν το βλέμμα τους και προς όσους ψήφισαν κάποια μικρότερα κόμματα που τοποθετούνται εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας.

"Τα πήγαμε πολύ καλά στη Δράμα, αλλά μπορούμε να τα πάμε ακόμα καλύτερα, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να αναζητήσουμε και εδώ στη Δράμα αυτούς τους συμπολίτες μας, οι οποίοι μπορεί να έστρεψαν το βλέμμα τους και τελικά την ψήφο τους σε άλλα κόμματα, ενδεχομένως κάποια μικρότερα κόμματα που τοποθετούνται εκ δεξιών της Νέας Δημοκρατίας και να τους πούμε μία πολύ απλή κουβέντα: Ο πατριωτισμός στα λόγια είναι εύκολος, ο πατριωτισμός της ευθύνης και της πράξης, όμως, μετριέται με αποτελέσματα. Και βέβαια σε όσους επιδιώκουν να φυλακίσουν την Ορθόδοξη πίστη στα στεγανά κάποιων μικρών κομμάτων, τους απαντάμε ότι η ορθοδοξία και η πίστη μας είναι πολύ μεγαλύτερη και ήταν πάντα δύναμη ενότητας και όχι διχασμού του ελληνικού λαού. Και ας αφήσουμε την Εκκλησία μακριά από τα της πολιτικής", τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

"Πάμε μαζί την 25η Ιουνίου, όλοι μαζί, να πετύχουμε ακόμα μία μεγάλη νίκη, για την αυτοδύναμη Ελλάδα, την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία", είπε και συνέχισε: "Πετύχαμε στις προηγούμενες εκλογές μία μεγάλη νίκη και πάμε τώρα να την ολοκληρώσουμε.

Γιατί σήμερα, εάν η χώρα δεν είχε να αντιμετωπίσει τη νάρκη της απλής αναλογικής, θα είχαμε ήδη ισχυρή και σταθερή κυβέρνηση με άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία".

Για την κυβέρνηση του τα τέσσερα χρόνια που περάσαν υπογράμμισε πως " νοικοκύρεψε την Ελλάδα".

Κατηγόρησε τη μείζονα και ελάσσονα αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχουν "κρυφή ατζέντα αύξησης των φόρων" και δήλωσε πως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία τέτοια κρυφή ατζέντα και θα συνεχίσει να μειώνει τους φόρους, όπως έκανε μέχρι τώρα.

Τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο για το Νοσοκομείο της Δράμας για την επόμενη τετραετία.

Επισήμανε ότι στη Δράμα υπάρχουν εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που επενδύουν στην περιοχή και δημιουργούν θέσεις εργασίας, λέγοντας πως αν υπήρχε άλλη κυβέρνηση δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο.

Αναφέρθηκε στους δυναμικούς κλάδους του μαρμάρου και του κρασιού τόνισε πως στο σχέδιο του είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και του ορεινού τουρισμού.

Για το χώρο του στρατοπέδου "Ανδρικάκη" είπε ότι θα μετατραπεί σε έναν πόλο πολιτισμού και νέων τεχνολογιών, με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο ίδιος επισκέφθηκε το πρώτο εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα Καβάλας - Δράμας και είπε ότι διαπίστωσε πως το έργο υλοποιείται με βάση τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει.

Δεσμεύτηκε, ακόμα, πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα υπάρχει ανάδοχος στο μεγάλο έργο της σύνδεσης της Δράμας με την Αμφίπολη και το έργο θα ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της επόμενης τετραετίας.

Προσερχόμενος στον πεζόδρομο ο κ. Μητσοτάκης αντάλλαξε χειραψίες θαμώνες καταστημάτων εστίασης της περιοχής.

