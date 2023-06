Πάπας Φραγκίσκος: η υγεία του μετά το χειρουργείο

Κόσμος

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Πάπα Φραγκίσκου μετά την επέμβαση που υποβλήθηκε.

Ο χειρουργός Σέρτζιο Αλφιέρι, ο οποίος σήμερα το απόγευμα εγχείρισε τον πάπα Φραγκίσκο στο νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης, δήλωσε ότι «ο ποντίφικας είναι καλά, ξύπνησε από τη νάρκωση και αστειεύθηκε μαζί του».

Ο Αλφιέρι πρόσθεσε ότι με την επέμβαση αφαιρέθηκαν εσωτερικές ουλές στο έντερο, οι οποίες προκαλούσαν πόνο στον Φραγκίσκο και είχαν δημιουργηθεί μετά από προηγούμενη επέμβαση.

«Πότε θα κάνουμε την Τρίτη εγχείρηση;» ρώτησε τον γιατρό, αστειευόμενος, ο Αργεντινός πάπας. Ο Αλφιέρι εξήγησε ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν μόνιμες συνέπειες από τη σημερινή επέμβαση και προέβλεψε ότι ο Φραγκίσκος θα μείνει στο νοσοκομείο από πέντε έως επτά ημέρες. «Δώστε μας λίγο χρόνο», είπε στους δημοσιογράφους.

Ο πάπας Φραγκίσκος είναι 86 ετών και έχει υποβληθεί συνολικά σε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις. Η σημερινή, όπως έγινε γνωστό, διήρκεσε τρεις ώρες.

