Ισπανία: μοίραζε ρεπό στους αστυνομικούς ανάλογα με τους μετανάστες που συλλάμβαναν

Ποιο ήταν το "μπόνους" των συλλήψεων που έδινε αυθαίρετα ο υψηλόβαθμος αστυνομικός.

Η ισπανική αστυνομία διεξάγει εσωτερική έρευνα σε βάρος ενός υψηλόβαθμου στελέχους της στην πόλη Ιρούν, στα σύνορα με τη Γαλλία, επειδή φέρεται να έδινε ρεπό στους υφισταμένους τους ανάλογα με τον αριθμό των μεταναστών που συλλάμβαναν.

Η εγκύκλιος που εκδόθηκε την Τρίτη από έναν επικεφαλής της συνοριοφυλακής ακυρώθηκε λίγες ώρες αργότερα και σήμερα «ξεκίνησε έρευνα» ανέφερε μια πηγή της αστυνομίας.

Με την εγκύκλιο καθορίζονταν τα ρεπό που θα λάμβαναν οι αστυνομικοί ανάλογα με τον αριθμό των συλλήψεων που θα έκαναν μέχρι το τέλος της εβδομάδας σε αυτήν την περιοχή των Πυρηναίων απ’ όπου πολλοί μετανάστες επιχειρούν να περάσουν στη Γαλλία. «Δύο ημέρες» για καμία σύλληψη, «τρεις ημέρες» για μία, «τέσσερις» για δύο και «πέντε» για δέκα συλλήψεις, περιγράφεται στο έγγραφο αυτό, που καταγγέλθηκε από το συνδικάτο των αστυνομικών Jupol.

Την έρευνα ανέλαβε η Γενική Διεύθυνση της Εθνικής Αστυνομίας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Irungo Harrera Sarea, ένα δίκτυο υποστήριξης των μεταναστών στη Χώρα των Βάσκων, εξέφρασε την ανησυχία της για το γεγονός ότι «επιβραβεύονται αστυνομικοί που καταδιώκουν μετανάστες».

Πολλοί μετανάστες που φτάνουν στην Ισπανία από την Αφρική επιχειρούν στη συνέχεια να περάσουν στη Γαλλία. Σύμφωνα με μια έκθεση πολλών ΜΚΟ, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις αρχές Μαΐου, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2021 μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022 προσπαθώντας να περάσουν τα Πυρηναία. Το 2022 πέντε δίκτυα διακινητών ανθρώπων εξαρθρώθηκαν στη γαλλική Χώρα των Βάσκων και 144 διακινητές συνελήφθησαν.

