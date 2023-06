Κόσμος

Τουρκία: Πρόστιμα σε αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα

“Αλμυρά” κόστισαν τα σχόλια δημοσιογράφων και καλεσμένων σε βάρος του Ερντογάν, κατά την προεκλογική περίοδο. Καταγγελίες για άνιση προβολή του Ερντογάν από τα φιλικά ΜΜΕ.

Η Ένωση Συντακτών της Τουρκίας κατήγγειλε την Τετάρτη τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν από τη ρυθμιστική αρχή της χώρας σε τέσσερα αντιπολιτευόμενα τηλεοπτικά δίκτυα, εκτιμώντας ότι «ποινικοποιούν το δικαίωμα του κοινού στην ενημέρωση».

Το τουρκικό Ανώτατο Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο (RTUK) έβαλε στο στόχαστρο τους σταθμούς Tele 1, Fox, Halk και Flash Haber, εξαιτίας σχολίων που έκαναν κάποιοι από τους προσκεκλημένους τους την περίοδο των εκλογών.

Ο πρόεδρος της ένωσης, ο Ναζμί Μπιλγκίν, τόνισε πως πρόκειται για «απαράδεκτη παραβίαση του δικαιώματος του κοινού να ενημερώνεται και να παίρνει αποφάσεις για τις εκλογές με βάση αυτή την ενημέρωση».

Στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε στηλίτευσε την «ανελέητη τιμωρία του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης» που «μεταμορφώνει την [ρυθμιστική] αρχή σε εργαλείο της κυβέρνησης για τη φίμωση της αντιπολίτευσης και όσων την επικρίνουν».

Το ακριβές ύψος των προστίμων, που δεν ανακοινώθηκε, ορίζεται βάσει των διαφημιστικών εσόδων των δικτύων.

Ωστόσο, κατά τον αντιπρόσωπο της ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans Frontieres , RSF) στην Τουρκία, τον Ερόλ Εντέρογλου, ΜΜΕ προσκείμενα στην αντιπολίτευση υφίστανται «συχνά» πρόστιμα εντελώς «δυσανάλογα με τα έσοδά τους».

Η RSF θύμισε ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στην Τουρκία, ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν –ο οποίος επανεξελέγη για νέα πενταετή θητεία την 28η Μαΐου– είχε για ορισμένο χρονικό διάστημα την εξηνταπλάσια προβολή από τους υποψήφιους της αντιπολίτευσης από το σύνολο των τουρκικών τηλεοπτικών δικτύων.

