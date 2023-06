Αθλητικά

Μέσι: Η Αλ Χιλάλ “στρώνει” 1,5 δις ευρώ στα πόδια του!

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας προσπαθεί να ξαναμπεί “σφήνα” για τον Μέσι, ο οποίος πάντως έχει αλλάξει ήδη ρότα στην καριέρα του.

Την στιγμή που ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως έχει αποφασίσει πλέον να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι του Ντέιβιντ Μπέκαμ, αφήνοντας στην άκρη την (πολύ χαμηλή) πρόταση της Μπαρτσελόνα και τον πακτωλό εκατομμυρίων που του προσέφερε η Αλ Χιλάλ, ο σαουδαραβικός σύλλογος είναι αποφασισμένος να παίξει τα... ρέστα του, για να αλλάξει το δρομολόγιο του Αργεντινού σούπερ σταρ και να στραφεί ξανά προς το Ριάντ.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο της «Cope», Χελένα Κόντις, η διοίκηση του αραβικού κλαμπ προσπαθεί να κάνει τη μεγάλη... ανατροπή και την Τετάρτη (7/6) υπέβαλε νέα βελτιωμένη πρόταση στον «ψύλλο». Συγκεκριμένα του προσφέρει ένα αστρονομικό τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 500 εκατ. ευρώ, ήτοι 1,5 δισ. ευρώ έως το 2026.

Επιπλέον, όπως αναφέρουν ισπανικά και αργεντίνικα δημοσιεύματα, ο Μέσι και η σύζυγος τους Αντονέλα προβληματίζονται απ’ τον τρόπο ζωής στη Σαουδική Αραβία και πλέον μέσα στις επόμενες ώρες θα φανεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να αλλάξουν την αρχική απόφασή τους...

