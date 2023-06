Πολιτική

Εκλογές: Χατζηδάκης, Ξενογιαννακοπούλου, Χριστοδουλάκης για το ΕΚΑΒ και το ΕΣΥ (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Μετωπική σύγκρουση” των υποψήφιων βουλευτών στον “αέρα” του ΑΝΤ1 για τις πολιτικές των προηγούμενων χρόνων στην Υγεία.

-

Δύο εβδομάδες και δύο ημέρες πριν από το τέλος της προεκλογικής περιόδου ενόψει της κάλπης στις 25 Ιουνίου, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται το θέμα της Υγείας, με τραγική αφορμή τον χαμό της 19χρονης εγκύου και του εμβρύου της στην Νέα Μάκρη, καθώς και τον θάνατο της γυναίκας που μεταφέρθηκε σε καρότσα αυτοκινήτου, ελλείψει διαθέσιμου ασθενοφόρου στην Κω.

Το ζήτημα του ΕΣΥ και της στελέχωσης του αποτελεί βασικό θέμα στις προεκλογικές ομιλίες και άλλες δράσεις των πολιτικών αρχηγών, ενώ κυριαρχούν και στις συζητήσεις των υποψηφίων βουλευτών και των εκπροσώπων των κομμάτων στους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Για την χρηματοδότηση της Υγείας και την στελέχωση των νοσοκομείων και του ΕΚΑΒ, καθώς και για την ανυπαρξία νοσοκομείου στην Ανατολική Αττική, όπυο διαβιούν εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι, αντιπαρατέθηκαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 οι:

Κωστής Χατζηδάκης, υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία,

υποψήφιος βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με την Νέα Δημοκρατία, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ και

υποψήφια βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθηνών με τον ΣΥΡΙΖΑ και Μανώλης Χριστοδουλάκης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορυδαλλός: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών (εικόνες)

Νέα Μάκρη - 19χρονη έγκυος: “έφθασε ζωντανή στο Κέντρο Υγείας, δεν έσωσαν ούτε το έμβρυο” (βίντεο)

Μέσι: Η Αλ Χιλάλ “στρώνει” 1,5 δις ευρώ στα πόδια του!