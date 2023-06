Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία: Αυτοκτόνησε στρατιωτικός μετά από καταγγελία της συζύγου του

Λίγες ώρες μετά από την κλήση του για εξηγήσεις στο Αστυνομικό Τμήματα της περιοχής του και τον σχηματισμό δικογραφίας, ο πολύτεκνος στρατιωτικός βρέθηκε νεκρός.

Τέλος στη ζωή του με καραμπίνα έβαλε ένας 50χρονος στρατιωτικός με πέντε παιδιά, με τη νέα οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη να συγκλονίζει.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε χθες το απόγευμα στο Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς για διευκρινίσεις μετά από φραστικό επεισόδιο που είχε με τη σύζυγό του, με τον εισαγγελέα να δίνει την εντολή να αφεθεί ελεύθερος. Σε βάρος του ωστόσο, αναφέρεται πως σχηματίστηκε δικογραφία.

Λίγο αργότερα ο στρατιωτικός επέστρεψε πίσω στο σπίτι, πήρε το αμάξι και κατευθύνθηκε στο εξοχικό που διατηρούν, στα Πετροκέρασα, του δήμου Λαγκαδά. Εκεί, στις 10 το βράδυ, έβαλε τέλος στη ζωή του με καραμπίνα, μέσα στο αυτοκίνητό του.

Μάλιστα να σημειωθεί πως κατά τις ίδιες πληροφορίες ο αυτόχειρας έστειλε και ένα μήνυμα σε συγγενικό του πρόσωπο για τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την πράξη, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως θέλει να κάνει κακό στη ζωή του.

