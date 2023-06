Κόσμος

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

Ακόμη μια τραγωδία με θύμα ένα μικρό κοριτσάκι. Ο πατέρας του έπρεπε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό πριν πάει για δουλειά, όμως....

Ένα κοριτσάκι 14 μηνών πέθανε την Τετάρτη στη Ρώμη μέσα σε αυτοκίνητο, όταν ο πατέρας του, αστυνομικός στο επάγγελμα, το ξέχασε εκεί, ενώ έπρεπε να το πάει στο νηπιαγωγείο.

Όπως μεταδίδουν ιταλικά μέσα, η τραγωδία σημειώθηκε στην πόλη Cecchignola, όπου βρίσκεται το πανεπιστήμιο του ΝΑΤΟ και οι κατοικίες για οικογένειες στρατιωτικών. Ο πατέρας του κοριτσιού έπρεπε να την πάει στον παιδικό σταθμό το πρωί και η μητέρα της να την πάρει το απόγευμα. Ωστόσο, ο πατέρας ξέχασε το παιδί μέσα στο αυτοκίνητο και ο ίδιος πήγε στο γραφείο του. Όταν όμως η γυναίκα του πήγε να πάρει την μικρή, διαπίστωσε πως δεν είχε πάει ποτέ στο σχολείο.

Μπροστά στον παιδικό σταθμό, η γυναίκα είδε το αυτοκίνητο του συζύγου της παρκαρισμένο με το παιδί σε ένα κάθισμα αυτοκινήτου μέσα. Ένας διερχόμενος αστυνομικός έσπασε το τζάμι αυτοκινήτου και στη συνέχεια προσπάθησε να βοηθήσει τη γυναίκα να βγάλει από μέσα το παιδί. Αμέσως ειδοποιήθηκε το ασθενοφόρο όμως το παιδί ήταν ήδη νεκρό.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας. Πρόκειται για ακόμα μια περίπτωση του συνδρόμου ξεχασμένου παιδιού.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου ένα μήνα, στην Άρτα, ένας πατέρας ξέχασε το 5,5 μηνών βρέφος μέσα στο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να πεθάνει.

