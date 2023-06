Κοινωνία

Πανελλαδικές – ΓΕΛ: Τα θέματα σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Με τρία μαθήματα συνεχίστηκαν σήμερα οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους απόφοιτους των Γενικών Λυκείων

Τρίτη ημέρα των Πανελλαδικών σήμερα για τους μαθητές των Γενικών Λυκείων.

Οι υποψήφιιοι των Γενικών Λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα Προσανατολισμού.

Τα θέματα που έπεσαν στα τρία μαθήματα που εξετάζονται σήμερα οι μαθητές.

Σε μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν την Τετάρτη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν στα μαθήματα:

Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.

Επόμενη ημέρα εξετάσεων για τους υποψήφιους των ΕΠΑΛ είναι η Παρασκευή 9 Ιουνίου.

