Τουρκία: “Καυτό” Συμβούλιο Ασφαλείας και “ανησυχίες” για την Αλεξανδρούπολη

Τι αναφέρουν τουρκικά ΜΜΕ, επικαλούμενα επίσκεψη του Διευθυντή της CIA στην Αλεξανδρούπολη. Παρθενική συνεδρίαση του ΣΕΑ με “βαριά θέματα”.

«Καυτή» είναι η ατζέντα στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας μετά από τις εκλογές.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, θα πάρουν μέρος και πάλι υπό άλλες ιδιότητες, ο Χακάν Φιτάν ως ΥΠΕΞ, ο Γιασάρ Γκιουλέρ ως ΥΕΘΑ και ο Ιμπραχίμ Καλίν ως αρχηγός της ΜΙΤ.

Η ατζέντα της συνεδρίασης:

αγώνας κατά τρομοκρατίας βορείως Ιράκ και Συρίας

επιχειρήσεις εναντίον PKK, FETO, DEAS

ειρηνευτικές διαδικασίες στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας

οι εξελίξεις στο Αιγαίο, την Κύπρο και την αν. Μεσόγειο και οι εργασίες για προστασία των δικαιωμάτων Τουρκίας και «ΤΔΒΚ» στην ανατολική Μεσόγειο

οι τελευταίες εξελίξεις με αίτηση Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Τηλεφωνικές επαφές Ερντογάν με Σαρλ Μισέλ και Πούτιν – Ζελένσκι Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ είχε την Τετάρτη ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος μίλησε και με τους Προέδρους Ρωσίας και Ουκρανίας αναζητώντας νέο «ρόλο ειρηνοποιού». Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, στην τηλεφωνική επικοινωνία, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι πρέπει να αυξηθούν οι επαφές σε όλα τα επίπεδα για μια αποτελεσματική και θετική ατζέντα προς την κατεύθυνση της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, η οποία είναι μεγάλη στρατηγική αξία για την Ευρώπη. Τόνισε την σημασία για συνεργασία για την επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, τη διασφάλιση της απελευθέρωσης βίζας, την διαχείριση του μεταναστευτικού και τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ακόμη ότι η δίκαιη μεταχείριση της Τουρκίας και η υποστήριξη της προοπτικής πλήρους ένταξης θα ανοίξουν νέους ορίζοντες στις διμερείς σχέσεις. Ακόμη, όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, πρόταση για σύσταση επιτροπής για λεπτομερή έρευνα για την έκρηξη στο φράγμα Καχόβκα πρότεινε σε χωριστές τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ταγίπ Ερντογάν πρότεινε όπως στην επιτροπή συμμετέχουν ειδικοί από τα εμπόλεμα μέρη, τα Ηνωμένα Έθνη και τη διεθνή κοινότητα, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Ο Ταγίπ Ερντογάν, δήλωσε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει το καλύτερο δυνατό σε αυτό το θέμα, προσθέτοντας ότι μπορεί να ακολουθηθεί μια μέθοδος διαπραγμάτευσης όπως με τον διάδρομο των σιτηρών.

«Φωτιές» για την Αλεξανδρούπολη

Έντονη είναι η ανησυχία στα τουρκικά ΜΜΕ για την επίσκεψη που πραγματοποίησε πριν λίγες ημέρες ο διευθυντής της CIA στην Αλεξανδρούπολη.

Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της, η εφημερίδα Χουριέτ, με αφορμή ένα δημοσίευμα από τοπικό site, αναφέρει ότι η Αλεξανδρούπολη, που βρίσκεται κοντά στην Τουρκία, έχει μετατραπεί σε «αμερικανική κωμόπολη» και αναρωτιέται για τον λόγο της επίσκεψης.

Όπως γράφει «Την επισκέφθηκε μυστικά ο αρχηγός της CIA. Μια μέρα μετά πήγε ο Πρέσβης των ΗΠΑ με πρέσβεις Ουκρανίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Μουλδαβίας».

Άλλη τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι η Αλεξανδρούπολη αναβαθμίζεται και ίσως δημιουργηθεί αμερικανική βάση στο λιμάνι της, όπως σε αυτό της Σούδας.

Η επίσκεψη του διοικητή της CIA δείχνει πως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αντικαθιστά τα Στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων, αναφέρει σε ρεπορτάζ του το τηλεοπτικό δίκτυο «Haber Global», αναφέροντας «Τα σημεία τα οποία επισκέφθηκε ο διοικητής της. CIA είναι πολύ κοντά στην Τουρκία. Ο Έβρος αποτελεί το σύνορο μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας. Την περίοδο της διακυβέρνησης του Μητσοτάκη ξεκίνησε το έργο κατασκευής τείχους για την παρεμπόδιση της παράνομης διέλευσης μεταναστών. Υπάρχουν πληροφορίες πως o Mπερνς επισκέφθηκε τα σημεία του τείχους στις Φέρρες και στον Πέπλο».

