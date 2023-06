Κοινωνία

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ

Πως έγινε το μαφιόζικο χτύπημα με τα δύο θύματα. Γνώριμος των Αρχών για εμπλοκή σε δολοφονία ήταν ο ένας νεκρός, συγγενής του ο άλλος που εκτελέστηκε σε γκαράζ.

Ένας 38χρονος, γνωστός από την οπαδική συμπλοκή στο ραντεβού θανάτου ανάμεσα σε Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς στη λεωφόρο Λαυρίου στο Μαρκόπουλο τον Μάρτιο του 2007, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, για την οποία είχε καταδικασθεί ως ένας από τους αυτουργούς είναι ο ένας από τους δύο άνδρες που δολοφονήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στον Κορυδαλλό.

Ο 31 ετών γαμπρός του, σύζυγος της αδελφής του 38χρονου, είναι το άλλο θύμα της δολοφονικής επίθεσης που έγινε στις 23.20 το βράδυ της Τετάρτης στην οδό Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλλό. Οι πρώτες εκτιμήσεις της Αστυνομίας κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ ανθρώπων της νύχτας.

Ο 38χρονος, γνωστός και ως «Ράμπο», σε ηλικία μόλις 22 ετών, τον Μάρτιο του 2007, παίρνει μέρος σε μια από τις πιο φονικές οπαδικές συμπλοκές με θύμα τον συνομήλικο του Μιχάλη Φιλόπουλο. Δούλευε σαν οδηγός ταξί και με ύψος 1,80 έχοντας τα μαλλιά του «καρφάκια» ήταν εύκολα αναγνωρίσιμος μέσα από τα δεκάδες βίντεο που είχαν βρεθεί στα κινητά τηλέφωνα των χούλιγκανς. Την ημέρα των επεισοδίων δεν φορούσε κράνος και κρατούσε ένα μαχαίρι. Οργανωμένος στον σύνδεσμο οπαδών του Ολυμπιακού στη Νίκαια, σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα μαζί με άλλους συγκατηγορούμενους του «με βέργες, πέτρες, ρόπαλα και μαχαίρι κτύπησαν τον Μιχάλη Φιλόπουλο επανειλημμένα στο κεφάλι, την κοιλιακή χώρα και τους μηρούς».

Στις 23 Ιανουαρίου του 2013 συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Εκβιαστών ενώ κυκλοφορούσε στην Νίκαια, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Εφετείου Αθηνών, συνολικής ποινής κάθειρξης 12 ετών, για το «αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, που είχε διαπραχθεί την 29-3-2007 στην Παιανία». Μάλιστα, στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον ακινητοποιήσουν, αρχικά τράπηκε σε φυγή και όταν εγκλωβίστηκε, αντιστάθηκε και προσπάθησε να τους χτυπήσει. Στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Ενώ φαίνεται ότι είχε ενταχθεί στην ομάδα του Βασίλη Στεφανάκου, στις 22 Νοεμβρίου 2014 μια μοτοσικλέτα που ήταν στο όνομα της γυναίκας του καταδιώχτηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ την οποία φέρεται να οδηγούσε ο ίδιος με επιβάτη ένα δεύτερο άτομο.

Το δεύτερο θύμα ήταν σχεδόν πάντοτε μαζί με τον 38χρονο. Φαίνεται ότι «πλήρωσε» με την ζωή του την σχέση τους, καθώς οι εκτελεστές δεν τον άφησαν εκτός του δραστικού πεδίου του καλάσνικoφ που χρησιμοποίησαν για να «γαζώσουν» τα δυο αυτοκίνητα χθες βράδυ στην οδό Σοφίας Βέμπο στον Κορυδαλλό.

Πως έγινε η εκτέλεση

Οι άγνωστοι δράστες επέβαιναν σε μαύρο αυτοκίνητο και πλησίασαν την πολυκατοικία όπου γάζωσαν με δύο καλάσνικοφ το ΙΧ αυτοκίνητο που βρισκόταν στην πιλοτή, στο οποίο επέβαινε ο 38χρονος στη θέση του οδηγού, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο. Ο συνοδηγός του, κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο αιμόφυρτος και να περπατήσει λίγα μέτρα, όμως οι δράστες ακολούθησαν τα ίχνη αίματος και του έδωσαν την χαριστική βολή.

Το αυτοκίνητο του 38χρονου ήταν θωρακισμένο, κάτι το οποίο φαίνεται να γνώριζαν οι εκτελεστές και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήσαν τόσο βαρύ οπλισμό όπως τα δύο καλάσνικοφ, με τα οποία «γάζωσαν» τα θύματα.

Οι αστυνομικοί βρήκαν βρήκε στο σημείο της μαφιόζικης εκτέλεσης συνολικά 40 κάλυκες.

Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν από το σημείο της εκτέλεσης με ένα μαύρο τζιπ, στο οποίο έβαλαν φωτιά αφού το εγκατέλειψαν στην περιοχή του Σκαραμαγκά, προκειμένου να καλύψουν τα όποια αποτυπώματα ή άλλο γενετικό υλικό που θα οδηγούσε στην ταυτοποίησή τους.

Κάτοικος της περιοχής έκανε λόγο και για δύο μηχανές με δύο κουκουλοφόρους, τους οποίους αντιλήφθηκε λίγο πριν ακουστούν οι πυροβολισμοί.

