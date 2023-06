Κόσμος

Γαλλία: Άνδρας μαχαίρωσε παιδιά σε παιδική χαρά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για πολλά θύματα του δράστη, κάνουν λόγο γαλλικά ΜΜΕ. Που και πως εκτυλίχθηκε η επίθεση. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την κατάσταση των τραυματιών.

-



Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι επιτέθηκε σε παιδιά που βρισκόντουσαν σε παιδική χαρά σε μια πλατεία στη λίμνη Annecy, την Πέμπτη το πρωί, όπως έκανε γνωστό ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Gerald Darmanin.

Σύμφωνα με την γαλλική Parisien, τέσσερα παιδιά και δύο ενήλικες τραυματίστηκαν από την επίθεση με το μαχαίρι, τρεις εκ των οποίων νοσηλεύονται σοβαρά.

ALERTE - Des enfants d'une ecole maternelle, ages d'environ 3 ans, ont ete attaques au couteau par un individu au lac d'#Annecy. Au moins 7 blesses dont 6 enfants. L'homme a ete maitrise. De nombreux secouristes, policiers et militaires sont sur place (Le Dauphine). pic.twitter.com/iMcrSwJBgx — Infos Francaises (@InfosFrancaises) June 8, 2023

Σε ένα σύντομο tweet, ο Gerald Darmanin ανέφερε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον δράστη.

«Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, τραυματίστηκαν από ένα άτομο οπλισμένο με μαχαίρι σε μια πλατεία στο Annecy», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter.

Plusieurs personnes dont des enfants ont ete blesses par un individu arme d’un couteau dans un square a Annecy. L’individu a ete interpelle grace a l’intervention tres rapide des forces de l’ordre. — Gerald DARMANIN (@GDarmanin) June 8, 2023

Η πρωθυπουργός Ελίζαμπεθ Μπορν ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί τον τόπο του συμβάντος, ενώ στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή.

Η νομαρχία Haute-Savoie δήλωσε ότι η τραγωδία συνέβη γύρω στις 9.45 π.μ. στο Jardins de l’Europe. Ζήτησε από τους πολίτες «να αποφεύγουν την περιοχή και να μην εμποδίζουν την επέμβαση των αρχών».

#BREAKING: Syrian man arrested over mass stabbing attack at local playground in south-eastern French town of Annecy in Alps - Le Dauphine Libere pic.twitter.com/5uubBGXTx4 — I.E.N. (@BreakingIEN) June 8, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

Νέα Μάκρη - 19χρονη έγκυος: “έφθασε ζωντανή στο Κέντρο Υγείας, δεν έσωσαν ούτε το έμβρυο” (βίντεο)

Ενδοοικογενειακή βία: Αυτοκτόνησε στρατιωτικός μετά από καταγγελία της συζύγου του