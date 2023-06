Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Πέμπτης και ο Ποσειδώνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1, από την Λίτσα Πατέρα.

-

«Ο Ταύρος κάνει ωραία όψη με τον Κρόνο και αυτό στα συναισθηματικά σημαίνει ότι αυτό που έχετε θα έχει μια σταθερότητα», είπε η Λίτσα Πατέρα στους τηλεθεατές της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Πέμπτη.

Όπως σημείωσε όμως η αστρολόγος, «Ο Ποσειδώνας μας δίνει όλα τα καλά, όμως στις 18 του μηνός κάνει μια νέα Σελήνη στους Διδύμους».

Η Λίτσα Πατέρα συμπλήρωσε ότι «αυτό θα έχει σχέση και με την προσωπική μας ζωή και με κάποιες κυβερνήσεις για τις οποίες κάτι θα ακούσουμε. Θα έχει κάτι παραπλανητικό, θα έχουμε εξαπατήσεις».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ