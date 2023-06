Αθλητικά

Ολυμπιακός: Χωρίς Σλούκα στον δεύτερο τελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Κώστας Σλούκας θα τεθεί τελικά εκτός ενόψει του σημερινού Game 2 των τελικών της Basket League απέναντι στον Παναθηναϊκό.

-

Χωρίς τον Κώστα Σλούκα στη δωδεκάδα θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό, στο ΟΑΚΑ, ο Ολυμπιακός απόψε στις 21:15, στο πλαίσιο του δεύτερου τελικού στα πλέι οφ της Basket League. Ο διεθνής γκαρντ της ομάδας του Πειραιά ταλαιπωρήθηκε από γαστρεντερίτιδα τις δύο τελευταίες ημέρες και ήταν αμφίβολη η συμμετοχή του.









Το ιατρικό τιμ είχε αποφασίσει να περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή τον Σλούκα, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 και να έχει στόχο τη 15η διαδοχική νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις επί του Παναθηναϊκού.









Ο Κώστας Σλούκας είναι αφυδατωμένος και εξαντλημένος λόγω της γαστρεντερίτιδας και η συμμετοχή του είναι αδύνατη στην αναμέτρηση, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπως ενημέρωσε σήμερα το μεσημέρι η ΚΑΕ Ολυμπιακός.