Κουτσούμπας: Η έκπληξη με την τούρτα γενεθλίων σε 26χρονο (βίντεο)

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας πήγε την τούρτα για τα γενέθλια του νεαρού, που είχε τα γενέθλια του, εκπλήσσοντας ευχάριστα τους πάντες.

Ένας 26χρονος στην Θεσσαλονίκη γιόρταζε τα γενέθλια του με φίλους, όταν είδε ξαφνικά τον Γενικό Γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα να του πηγαίνει την τούρτα γενεθλίων του!

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο προεκλογικής περιοδείας. Μετά από συγκέντρωση στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, το βράδυ της Τετάρτης, πήγε για φαγητό σε μαγαζί της πόλης, όπου βρισκόταν και η παρέα του 26χρονου για να γιορτάσει τα γενέθλια του.

Νεαροί από την παρέα που είδαν τον Δημήτρη Κουτσούμπα, τον πλησίασαν και του είπαν ότι ο φίλος τους, που είχε γενέθλια, εκτιμά και υποστηρίζει τον ίδιο και το ΚΚΕ, ζητώντας του ως χάρη να πάει στο τραπέζι τους και να του κάνει έκπληξη.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας δέχτηκε μετά χαράς την πρό(σ)κληση και όχι απλά πήγε στο τραπέζι, αλλά πήρε μαζί του και την τούρτα που είχε πάει στο μαγαζί η παρέα.

Όλοι γέλασαν με το απροσδόκητο θέαμα, ενώ ο 26χρονος που είχε τα γενέθλια έμεινε με το στόμα ανοιχτό, βλέποντας τον Δημήτρη Κουτσούμπα να αφήνει μπροστά του χαμογελώντας την τούρτα, να τον χαιρετά και να του εύχεται.

Σήμερα, ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις εγκαταστάσεις της φαρμακοβιομηχανίας Pfizer και μίλησε με εργαζόμενους. Με αφορμή τα τραγικά περιστατικά στην Κω και στη Νέα Μάκρη επεσήμανε πως ενώ θα περίμενε κανείς η πανδημία που ζήσαμε να γίνει η αφορμή για να παρθούν κάποια μέτρα, να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές, τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία με γιατρούς, με άλλες υποδομές, είμαστε πάρα πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να θρηνούμε συνανθρώπους μας όπως την 60χρονη γυναίκα στην Κω, επειδή παρότι υπήρχε ασθενοφόρο δεν υπήρχε διασώστης, οδηγός να κινήσει το ασθενοφόρο και την 19χρονη έγκυο στη Νέα Μάκρη, που χάθηκε η ζωή της και η ζωή του παιδιού της, γιατί δεν υπήρχε ασθενοφόρο.

