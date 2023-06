Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: υπέρταση, μνήμη και σεξουαλικός προσανατολισμός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σάββατο, 10 Ιουνίου στις 10:00

Πώς αντιμετωπίζονται τα δύσκολα περιστατικά υπέρτασης; Η πρωτοποριακή Μονάδα Υπέρτασης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Χρυσοί κανόνες για ποιοτικό χρόνο με τα παιδιά μας.

Τροφές με φλαβονόλες για τόνωση της μνήμης.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Zero Stray Academy - Προσφορά εκπαίδευσης σε Δήμους για «μηδέν» αδέσποτα στους δρόμους.

Κυριακή, 11 Ιουνίου στις 10:00

Σεξουαλικός προσανατολισμός: Είναι θέμα ανατροφής, προτύπων ή φύσης;

Πώς αντιμετωπίζουμε το φούσκωμα στην κοιλιά;

Τι κάνουμε όταν πονάει η επιγονατίδα μας;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Πόσο κατάλληλο είναι το τσιντσιλά για κατοικίδιο;

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10:00 στον ANT1

#YgeiaPanwApOla

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Φωτεινή Γεωργίου Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Γιώργος Ζερβός Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control : Φαίη Χρυσοχόου

Φαίη Χρυσοχόου Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Diamond League: Ο Τεντόγλου πρώτος στο άλμα εις μήκος

Η Σφαγή του Διστόμου: ένα αποτρόπαιο έγκλημα των Ναζί

Εισαγγελέας για Τραμπ: Οι νόμοι είναι ίδιοι για όλους