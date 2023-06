Κοινωνία

Αττική: Νεαρή συμμορία έκλεβε ηλικιωμένους - Πώς δρούσε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κακοποιοί ξάφριζαν σπίτια ηλικιωμένων με τη μέθοδος της απασχόλησης. Σε ποιες περιοχές είχαν "αδυναμία".

-

Εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές από κατοικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης έπεσε στα «δίχτυα» του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Ειδικότερα, συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 19χρονος ως μέλος της. Σε βάρος του, αλλά και τριών άλλων νεαρών, δύο 17χρονων και 18χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, κατ’ επάγγελμα, κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένες και σε απόπειρα και υπεξαίρεση.

Οι δύο εξ αυτών, 19χρονος και 17χρονος, την περασμένη Τρίτη αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν κοσμήματα που φορούσε γυναίκα που ήταν πεζή στην Κηφισιά, χωρίς να ολοκληρώσουν την πράξη τους.

Αστυνομικοί της ΔΙ.ΑΣ. που τους αναζητούσαν, εντόπισαν την επόμενη μέρα τον 19χρονο κοντά στο σπίτι του στον Γέρακα, όπου τον συνέλαβαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και τον οδήγησαν στο Τμήμα Ασφάλειας Κηφισιάς που διερευνούσε τη δράση τους.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα, σε συνεργασία με το Τμήμα Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, ο συλληφθείς, από κοινού με άλλους συνεργούς του, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε ομάδα με διαρκή δράση, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών από οικίες ηλικιωμένων με τη μέθοδο της απασχόλησης σε περιοχές των βορείων προαστίων της Αττικής.

Με εναλλασσόμενη σύνθεση, κυρίως απογευματινές ή μεσημβρινές ώρες, κινούμενοι με αυτοκίνητο που είχαν υπεξαιρέσει, οι κατηγορούμενοι προσέγγιζαν ισόγειες κατοικίες ή μονοκατοικίες όπου διέμεναν ηλικιωμένοι.

Αφού εντόπιζαν τα υποψήφια θύματά τους, ένα εκ των μελών, προφασιζόμενο διάφορες δικαιολογίες, με κυριότερη ότι έχει πέσει η μπάλα τους στην αυλή, κρατούσε απασχολημένο το θύμα.

Τότε, άλλο μέλος της οργάνωσης εισερχόταν, χωρίς να γίνει αντιληπτό, από ανασφάλιστη πόρτα ή παράθυρο της οικίας κι αφαιρούσε χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, ενώ άλλο μέλος αναλάμβανε τον ρόλο του τσιλιαδόρου.

Κατά την εγκληματική αυτή δράση τους, οι κατηγορούμενοι έδειχναν ιδιαίτερη θρασύτητα και επιθετικότητα προκειμένου να πετύχουν τον σκοπό τους.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί συνολικά εννέα περιπτώσεις κλοπών στις περιοχές της Κηφισιάς, του Χαλανδρίου, της Αγίας Παρασκευής, του Γέρακα και των Μελισσίων και μία περίπτωση υπεξαίρεσης αυτοκινήτου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Η έρευνα για την ταυτοποίηση όλων των μελών της οργάνωσης, αλλά και για τη συμμετοχή τους σε άλλες περιπτώσεις, συνεχίζεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Revenge porn: Μοίραζε φωτογραφίες της συντρόφου του με εσώρουχα!

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

Νέα Μάκρη - 19χρονη έγκυος: “έφθασε ζωντανή στο Κέντρο Υγείας, δεν έσωσαν ούτε το έμβρυο” (βίντεο)