Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε η μητέρα του στο αυτοκίνητο

Ακόμα ένα τραγικό περιστατικό με σύνδρομο ξεχασμένου μωρού σημειώθηκε στο Βέλγιο.

Τραγωδία στο Σαρλερουά με βρέφος έξι μηνών. Εντοπίστηκε νεκρό στο αυτοκίνητο της μητέρας του, στο πάρκινγκ του νοσοκομείου Σεν-Ζοζέφ ντε Ζιλί όπου εργαζόταν η γυναίκα.

Όπως αναφέρει το τηλεοπτικό δίκτυο rtl, ο πατέρας του κοριτσιού πήγε στον βρεφονηπιακό σταθμό για να πάρει την κόρη του διαπιστώνοντας ότι δεν ήταν εκεί.

«Ο μπαμπάς, που πήγε στο βρεφονηπιακό σταθμό στο τέλος της ημέρας για να πάρει το παιδί του, ανησύχησε για την απουσία του. Στη συνέχεια επικοινώνησε με τη μητέρα της μικρής και υπήρξε ένα κενό κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους. Η μητέρα έτρεξε στο πάρκινγκ, στο όχημά της και ανακάλυψε το άψυχο παιδί της», ανέφερε ο εισαγγελέας Βενσάν Φιάσε. Το θύμα πέθανε από υπερθερμία, όπως επισημαίνεται, ενώ δεν αναμένεται να γίνει νεκροψία - νεκροτομή αφού τα αίτια του θανάτου του παιδιού είναι σαφέστατα και καταγράφηκαν από τον ιατροδικαστή που βρέθηκε στο σημείο.

Η μητέρα δεν κατηγορείται προς το παρόν. Ωστόσο, θα γίνει έρευνα για να διαλευκανθεί τι συνέβη. Τέλος, σημειώνεται ότι το παιδί δεν έφερε σημάδια βίας και ήταν φροντισμένο.

