Μητσοτάκης σε πολύτεκνους: Ιδρύεται νέο Υπουργείο για την Κοινωνική Πολιτική και την Οικογένεια

Ο Πρόεδρος της ΝΔ συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

Η δημιουργία νέου, ξεχωριστού Υπουργείου για Θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικής για την Οικογένεια, το Δημογραφικό Ζήτημα και τη Στέγαση τέθηκε στη συνάντηση που είχε το μεσημέρι ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης με τα μέλη της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης για το νέο Υπουργείο, το οποίο έχει ήδη προαναγγελθεί από τον κ. Μητσοτάκη ως μία από τις πρώτες προτεραιότητες για την επομένη των εκλογών, συζητήθηκε και η από κοινού χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για την Οικογένεια και το δημογραφικό ζήτημα της χώρας.

Τα μέλη της Συνομοσπονδίας παρέδωσαν τις προτάσεις τους στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος στην έναρξη της συνάντησης ανέφερε:

Ξέρετε ότι έχουμε ενσωματώσει αρκετές από τις προτάσεις σας ήδη στο σκεπτικό μας για την επόμενη μέρα, όπως φυσικά και για τα μέτρα τα οποία ήδη έχουμε πάρει.

Μερικές φορές τα ξεχνάει ο κόσμος και καλό είναι να το θυμίζουμε, ότι και τα 2.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στη χώρα ήταν μια δική μας πολιτική πρωτοβουλία, όπως και η συνολική πολιτική, θα έλεγα, για τη στήριξη της οικογένειας. Αλλά προφανώς η πολυτεκνία είναι μία ιδιαίτερη κατάσταση, η οποία απαιτεί να σκεφτούμε λίγο «έξω από το κουτί».

Εμείς θα εξετάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά τα οποία θα μας καταθέσετε. Νομίζω ότι έχουμε μία πειστικότητα όταν συνομιλούμε, ξέρετε ότι δεν πρόκειται ποτέ να σας πούμε πράγματα τα οποία γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πράξη, αλλά καταφέρνουμε και βρίσκουμε πάντα κοινούς τόπους και νομίζω ότι και την επόμενη τετραετία, με το καλό, μπορούμε να κάνουμε καλά πράγματα.

Στη συνάντηση ο κ. Μητσοτάκης ενημέρωσε τα μέλη της ΑΣΠΕ και για τη δημιουργία νέου ειδικού Τιμολογίου Ηλεκτρικής Ενέργειας για τις Πολύτεκνες Οικογένειες, η οποία είχε ήδη δρομολογηθεί από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο πλαίσιο συμμόρφωσης της Πολιτείας στην απόφαση 430/2022 του Συμβουλίου της Επικρατείας και απομένει η υλοποίησή της από την επόμενη κυβέρνηση. Ουσιαστικά πρόκειται για μια νέα, τρίτη κατηγορία Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ Γ), για τις πολύτεκνες οικογένειες, ένα νέο ειδικό τιμολόγιο ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό να μειωθεί δραστικά το ενεργειακό τους κόστος.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την Νέα Δημοκρατία ο Εκπρόσωπος Τύπου Άκης Σκέρτσος και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος και από την πλευρά της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ο Πρόεδρος Βασίλειος Θεοτοκάτος, οι Αντιπρόεδροι Θωμάς Γιαννιώτης και Δημήτρης Σταμούλης, η Γενική Γραμματέας Δήμητρα-Ινές Αγγελή, τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Σολδάτος και Ιωάννα Φωτοπούλου, ο Διευθυντής Χαράλαμπος Παύλος και ο Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Διευθυντής του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κοινωνικής Διοίκησης Γαβριήλ Αμίτσης.

