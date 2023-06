Κοινωνία

Ηρωίνη: Ο αστυνομικός σκύλος την ξετρύπωσε μέσα από μαξιλαροθήκες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών επιχείρησε να περάσει στην Ελλάδα από την Τουρκία, με ταξί, μια γυναίκα.

-

Ηρωίνη μικτού βάρους 9,2 κιλών, η αξία της οποίας υπερβαίνει τα 110.000 ευρώ, εντόπισαν ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή της ΑΑΔΕ.

Τα ναρκωτικά βρέθηκαν σε 34 νάιλον συσκευασίες, στο πορτ μπαγκάζ ταξί, που επιχείρησε να μπει στην Ελλάδα από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τα ναρκωτικά ήταν επιμελώς κρυμμένα μέσα σε μαξιλαροθήκες και βρίσκονταν στα προσωπικά αντικείμενα της επιβάτιδας του ταξί.

Η κάτοχος των ναρκωτικών συνελήφθη και προσήχθη στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης για τις περαιτέρω προβλεπόμενες ενέργειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρέφος πέθανε στο αυτοκίνητο - Το ξέχασε ο πατέρας του και πήγε για δουλειά

“Το Πρωινό”: “Ο Γιάννης Φλωρινιώτης θα φύγει σαν βασιλιάς με το κοστούμι που ήθελε” (βίντεο)

Κορυδαλλός - Διπλή εκτέλεση: Ο “Ράμπο”, ο γαμπρός και το “συμβόλαιο” με τα δύο καλάσνικοφ