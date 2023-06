Πολιτική

Εκλογές 2023: Σκρέκας και Φαραντούρης για την Υγεία και τη μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη

Οι υποψήφιοι βουλευτές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ, διασταύρωσαν τα ξίφη τους στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, λίγες μέρες πριν τις εκλογές.

Τα κομματικά επιτελεία «ανεβάζουν στροφές» ενόψει της 25ης Ιουνίου, ενώ οι πολιτικοί αρχηγοί, συνεχίζουν τις περιοδείες, τις επαφές και τις ομιλίες ανά την Ελλάδα, με στόχο να πείσουν τους ψηφοφόρους για την ανάγκη να μεταβούν ξανά στις κάλπες, καθώς υπάρχει ο φόβος για «χαλαρή ψήφο» και διεύρυνση της αποχής σε σχέση με τις κάλπες του Μαΐου.

Παράλληλα, οι υποψήφιοι βουλευτές έχουν ριχτεί στην μάχη για την αύξηση των ποσοστών των κομμάτων τους, μέσω συγκεντρώσεων, συναντήσεων, αλλά και τηλεοπτικών εμφανίσεων.

Μια ενδιαφέρουσα τηλεοπτική μονομαχία, είχαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στα Τρίκαλα, Κώστας Σκρέκας και ο υποψήφιος βουλευτής με την ΝΔ στην Κεφαλονιά, Νίκος Φαραντούρης.

