Πολιτική

Εκλογές 2023: Ποια κόμματα “κόπηκαν” και ποια συμμετέχουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά τα κόμματα τα οποία θα συμμετάσχουν στις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

-

Με ομόφωνη απόφαση-ανακήρυξη του Α1 Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, παραμένει εκτός της βουλευτικής εκλογικής αναμέτρησης της 25ης Ιουνίου 2023 παραμένει ο Ηλίας Κασιδιάρης, αλλά και ο συνδυασμός των ανεξάρτητων συνεργαζόμενων υποψηφίων «Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία» στον οποίο συμμετέχει.

Ακόμη, νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στις επικείμενες εκλογές 32 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων από τα 44 που είχαν δηλώσει συμμετοχή.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής και εκτίει την ποινή του συμμετείχε στον συνδυασμό «Έλληνες για την Πατρίδα και την Ελευθερία» και είχε δηλώσει ότι θα είναι υποψήφιος βουλευτής στην Α΄ Αθηνών. .

Ειδικότερα, το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου προχώρησε σήμερα στην ανακήρυξη των κομμάτων τα οποία νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Από τον 'Αρειο Πάγο «κόπηκαν» 12 κόμματα, κ.λπ., από τα συνολικά 44 που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Δήλωση Ηλ. Κασιδιάρη

Ο Ηλίας Κασιδάρης σε δήλωσή του μετά την ανακήρυξη των κομμάτων δήλωσε ότι θα ψηφίσει και θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις το κόμμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ.

Ειδικότερα, η δήλωση του Ηλία Κασιδιάρη έχει ως εξής:

«Στις εκλογές της 25ης Ιουνίου θα ψηφίσω και θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις το κόμμα ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ, που θα εισέλθει δυναμικά στη βουλή και θα αποτελέσει την πιο ισχυρή εθνική αντιπολίτευση.

Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.

Αφού απέκλεισαν με αντισυνταγματικό τρόπο τους ΕΛΛΗΝΕΣ, θα στηρίξω συνειδητά τους ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ που αποτελούν διαχρονικά και συμβολικά την πρώτη γραμμή των Ελλήνων στους αγώνες για την Ελευθερία».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα

Συνδρομητική τηλεόραση: Συλλήψεις για “πειρατεία”

Revenge porn: Μοίραζε φωτογραφίες της συντρόφου του με εσώρουχα!