Κουτσούμπας σε συγγενείς θυμάτων στα Τέμπη: Δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί το έγκλημα

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ενημερώθηκε για τη μήνυση που έχουν υποβάλει οι συγγενείς των θυμάτων κατά πολιτικών προσώπων και κατά αγνώστων, συνολικά σε βάρος δεκαοκτώ ατόμων.

"Το έγκλημα των Τεμπών δεν πρέπει να ξεχαστεί" δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας μετά τη συνάντησή του με συγγενείς θυμάτων, μέλη του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

"Δε θα αφήσουμε να ξεχαστεί, ούτε να παραγραφούν οι ευθύνες για αυτό το έγκλημα, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, είτε αφορά πρωθυπουργούς, είτε αφορά όσους κυβέρνησαν σε υπουργεία, όσους νομοθέτησαν και οδηγηθήκαμε σε αυτό το έγκλημα, σε αυτήν την μεγάλη τραγωδία που την πληρώνει ακόμη ο ελληνικός λαός και που δεν έχουν επιλυθεί όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν τον ελληνικό σιδηρόδρομο" πρόσθεσε ο κ. Κουτσούμπας.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ ενημερώθηκε για τη μήνυση που έχουν υποβάλει οι συγγενείς των θυμάτων κατά πολιτικών προσώπων και κατά αγνώστων, συνολικά σε βάρος δεκαοκτώ ατόμων, καθώς και για τις ενέργειες που έχουν κάνει για τη δικαίωση της μνήμης των νεκρών του δυστυχήματος και δέχθηκε από αυτούς μια μπλούζα με τυπωμένο σύνθημα για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας.

Ο κ. Κουτσούμπας κατά τη συνάντηση υπογράμμισε ότι εκτός των πολιτικών ευθυνών θα πρέπει να διερευνηθούν και ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες και όχι μόνο στο υπηρεσιακό επίπεδο, σε ότι αφορά ενέργειες, συμβάσεις για το σιδηρόδρομο, παραλείψεις, κ.α.

Τόνισε, ότι το ΚΚΕ διατηρεί ψηλά στην ατζέντα του σε όλη την προεκλογική περίοδο στις ομιλίες του ίδιου και των στελεχών του το θέμα αυτό και ότι το κόμμα του έχει ταχθεί υπέρ της αλλαγής του θεσμικού πλαισίου περί ευθύνης υπουργών, ώστε όσοι ευθύνονται να οδηγούνται, όπως όλοι οι πολίτες, στη Δικαιοσύνη. Πρόσθεσε, επίσης, ότι το κόμμα του έχει καταθέσει τροπολογία, που εισηγείται οι δικαστές να εκλέγονται, όχι από την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, αλλά από τα θεσμικά τους όργανα.

