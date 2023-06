Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Η ενίσχυση του ΕΣΥ κεντρική προτεραιότητα για τη νέα τετραετία

Θα αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ από τον Ασπρόπυργο.

«Βάλαμε τον πήχη ψηλά και τον βάζουμε μαζί ακόμα ψηλότερα για ακόμα καλύτερα ποσοστά στον Ασπρόπυργο, για ακόμα καλύτερα ποσοστά στη Δυτική Αττική, όχι απλά για την 3η, αλλά για την 4η έδρα» τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στον χαιρετισμό του σε συγκέντρωση πολιτών στον Ασπρόπυργο.

«Να μπορέσουμε για ακόμα μια φορά να εκπλήξουμε ευχάριστα και να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνουν οι πολίτες. Για να συνεχίσουμε από την 26η Ιουνίου με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη, με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση, το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ήδη δρομολογήσει» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της ΝΔ για την επόμενη τετραετία είπε: «Το πρώτο μας μέλημα ήταν και παραμένει οι πολλές και καλύτερες δουλειές για όλους, με καλύτερους μισθούς. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που το ποσοστό μας εδώ στη Δυτική Αττική αλλά και στη Δυτική Αθήνα εξέπληξε τόσο ευχάριστα, είναι ακριβώς επειδή οι πολίτες αναγνώρισαν αυτή την πολιτική μας με αναπτυξιακό πρόσημο που έδωσε έμφαση, όχι απλά στην προστασία, αλλά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

«Οι πολίτες της Δυτικής Αττικής μας πίστωσαν το γεγονός ότι σώσαμε τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά και όχι απλά προστατεύσαμε θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούμε τις προοπτικές για πολλές ακόμα» σημείωσε.

Επισήμανε ότι η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη δεύτερη τετραετία λέγοντας «θα αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Θα εκσυγχρονίσουμε τμήματα επειγόντων περιστατικών, κέντρα υγείας. Θα επενδύσουμε στην πρόληψη, στον Προσωπικό Γιατρό. Ναι, θα εκσυγχρονίσουμε και θα παρέμβουμε δραστικά και στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ, ώστε να μην έχουμε τραγικά περιστατικά όπως, δυστυχώς, αυτά τα οποία μονοπώλησαν και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες».

«Ξέρουμε τις αδυναμίες. Δεν κρύψαμε ποτέ τα προβλήματα. Ούτε είπαμε ότι η χώρα μεταμορφώθηκε μέσα σε μια τετραετία και λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Αλλά ξέρουμε, επίσης, ότι οι πολίτες μάς επιβράβευσαν, επειδή δουλέψαμε σκληρά, επειδή βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και επειδή, ναι, η Ελλάδα το 2023 είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτήν που ήταν το 2019. Αυτή την πορεία ανάπτυξης σας καλώ να τη συνεχίσουμε, να μην τη διαταράξουμε. Αυτό τελικά είναι και το πραγματικό ζητούμενο της κάλπης της 25ης Ιουνίου» συμπλήρωσε.

«Διότι νομίζω ότι λίγο - πολύ, όλοι γνωρίζουν ποιος θα είναι πρώτο κόμμα και όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα στη χώρα υπάρχει μία μόνο ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Επανέλαβε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ είχε κύριο μέλημα τη μείωση των ανισοτήτων και την στήριξη των πιο αδύναμων και δεν άφησε κανέναν απροστάτευτο.

Τέλος για το στοίχημα των εκλογών ανέφερε ότι είναι «αν θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία ή αν θα περιέλθουμε σε ένα καθεστώς πολιτικής αστάθειας».

«Η χώρα χρειάζεται την επόμενη μέρα μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση. Και αυτό απαιτεί μια σταθερή και ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Και θα την πετύχουμε αυτή την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα αυξήσουμε και άλλο τα ποσοστά μας και εδώ στη Δυτική Αττική και στον Ασπρόπυργο» είπε.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων στον Ασπρόπυργο, όπου τον υποδέχτηκαν ο δήμαρχος Νίκος Μελετίου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων «Ακρίτες του Κόσμου», Ιωάννης Σεπτούχας. Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης κατευθύνθηκε στο Δημοτικό Ποντιακό Θέατρο Ασπροπύργου, όπου είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στον χώρο και να συνομιλήσει με μέλη του Συλλόγου «Ακρίτες του Κόσμου».

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού σε συγκέντρωση πολιτών στον Ασπρόπυργο:

Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ τους καταπληκτικούς ΟΝΝΕΔίτες μας, οι οποίοι ήταν παρόντες και παρούσες καθ΄ όλη τη διάρκεια και της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου και δίνουν τον δικό τους ξεχωριστό τόνο σε κάθε συγκέντρωσή μας.

Κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί υποψήφιοι και υποψήφιες στο ψηφοδέλτιο της Δυτικής Αττικής, φίλες και φίλοι, είμαι σήμερα, εδώ, στον Ασπρόπυργο, στη Δυτική Αττική, πρώτα και πάνω απ΄ όλα για να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για το μοναδικό ποσοστό το οποίο πετύχαμε εδώ στη Δυτική Αττική, όχι μόνο στον Ασπρόπυργο.

Ξεπεράσαμε το 40% και για μένα αυτό το ποσοστό είναι μία επιβράβευση της μεγάλης προσπάθειας την οποία κάναμε την προηγούμενη τετραετία να κρατήσουμε την κοινωνία όρθια. Να βάλουμε την οικονομία σε πορεία ανάπτυξης και ταυτόχρονα να κρατήσουμε τη χώρα ασφαλή εν μέσω πρωτοφανών δυσκολιών.

Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και θυμήθηκε τις μεγάλες δυσκολίες της πανδημίας, δεν ήταν όμως μόνο αυτό, μία ενεργειακή κρίση, ένας γείτονας ο οποίος ήταν επιθετικός για μία ολόκληρη τετραετία.

Ξεπεράσαμε όλες αυτές τις δυσκολίες και ταυτόχρονα ήμασταν συνεπείς στην υλοποίηση των προεκλογικών μας δεσμεύσεων. Ο ελληνικός λαός μας επιβράβευσε στην κάλπη της 21ης Μαΐου, αυξάνοντας το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας και τον απόλυτο αριθμό ψήφων που λάβαμε.

Όμως, φίλες και φίλοι, η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ο Δήμαρχος θυμήθηκε ότι και οι Δήμοι ήταν δέσμιοι του συστήματος της απλής αναλογικής μέχρι που ήρθαμε εμείς και δώσαμε τη δυνατότητα στους Δήμους να μπορέσουν να κυβερνηθούν αποτελεσματικά.

Εδώ είμαστε, στην παράξενη κατάσταση να πρέπει να διεκδικούμε μία δεύτερη εκλογική νίκη, όταν θα είχαμε ήδη αυτοδύναμη κυβέρνηση, αν ίσχυε στις προηγούμενες εκλογές το εκλογικό σύστημα της ενισχυμένης αναλογικής.

Καλούμαστε δηλαδή και καλούνται οι πολίτες να επανεπιβεβαιώσουν την επιλογή, την οποία έκαναν στην προηγούμενη κάλπη και να μας εμπιστευτούν και πάλι, διότι τίποτα δεν έχει τελειώσει. Η κάλπη είναι άδεια, θα είναι άδεια το πρωί της 25ης Ιουνίου και χρέος μας είναι να ξαναγεμίσει με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας και σε αυτή την προσπάθεια, σας θέλω όλες και όλους αρωγούς.

Βάλαμε τον πήχη ψηλά και τον βάζουμε μαζί ακόμα ψηλότερα για ακόμα καλύτερα ποσοστά στον Ασπρόπυργο, για ακόμα καλύτερα ποσοστά στη Δυτική Αττική, όχι απλά για την 3η αλλά για την 4η έδρα.

Να μπορέσουμε για ακόμα μια φορά να εκπλήξουμε ευχάριστα και να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε αυτή τη μεγάλη εμπιστοσύνη την οποία μας δείχνουν οι πολίτες. Για να συνεχίσουμε από την 26η Ιουνίου με ακόμα μεγαλύτερη όρεξη, με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση, το σημαντικό έργο το οποίο έχουμε ήδη δρομολογήσει.

Αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, τον οποίο θέλω και προσωπικά να συγχαρώ για μια μεγάλη διαδρομή στην τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι πολυτέλεια, ξέρετε, στην πολιτική να μπορείς να φεύγεις με τους δικούς σου όρους.

Είχαμε, όμως, μια άριστη συνεργασία με τον Δήμαρχο. Αποδείξαμε ότι μπορούμε να στηρίξουμε την τοπική αυτοδιοίκηση με χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία δεν είχε δει ποτέ η Αυτοδιοίκηση από τη μεταπολίτευση και μετά, για να μπορέσουμε ακριβώς να κάνουμε τη δική σας καθημερινότητα καλύτερη.

Αυτό, βέβαια, αποτυπώνεται και στις συνολικές πολιτικές επιλογές τις οποίες κάναμε την προηγούμενη τετραετία και τις οποίες θέλουμε να συνεχίσουμε.

Το πρώτο μας μέλημα ήταν και παραμένει οι πολλές και καλύτερες δουλειές για όλους, με καλύτερους μισθούς. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που το ποσοστό μας εδώ στη Δυτική Αττική αλλά και στη Δυτική Αθήνα εξέπληξε τόσο ευχάριστα, είναι ακριβώς επειδή οι πολίτες αναγνώρισαν αυτή την πολιτική μας με αναπτυξιακό πρόσημο που έδωσε έμφαση, όχι απλά στην προστασία, αλλά στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι πολίτες της Δυτικής Αττικής μας πίστωσαν το γεγονός ότι σώσαμε τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας και του Σκαραμαγκά και όχι απλά προστατεύσαμε θέσεις εργασίας, αλλά δημιουργούμε τις προοπτικές για πολλές ακόμα.

Είχα επισκεφτεί τα Ναυπηγεία της Ελευσίνας πριν από λίγες εβδομάδες. Τότε ήταν πέντε πλοία, αν δεν κάνω λάθος, μέσα. Προστίθενται συνέχεια και καινούργια και είναι μεγάλη η χαρά την οποία βλέπω στα πρόσωπα των εργαζόμενων οι οποίοι αγωνιούσαν πριν από ένα χρόνο αν θα μπορέσουν να κρατήσουν τη δουλειά τους.

Τώρα γεμάτοι αισιοδοξία έρχονται το πρωί στη δουλειά και ξέρουν ότι θα έχουν δουλειά. Θα έχουν δουλειά και θα προστεθούν και νέες θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία.

Το ίδιο γίνεται και στον Σκαραμαγκά, το ίδιο θα γίνει σε μια σημαντικότατη επένδυση για την περιοχή σας, την οποία πάλι η δική μας κυβέρνηση ξεμπλόκαρε. Αναφέρομαι στο Εμπορευματικό Κέντρο, το οποίο, όπως γνωρίζετε, είχε βαλτώσει με μια προβληματική σύμβαση. Με πολύ μεγάλη πίεση και διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση καταφέραμε επιτέλους να το ξεμπλοκάρουμε.

Είναι μια επένδυση που θα μετατρέψει εδώ το «Θριάσιο» στο μεγαλύτερο Εμπορευματικό Κέντρο των Βαλκανίων και θα δημιουργήσει έως και 3.000 νέες θέσεις εργασίας. Αυτές είναι νέες δουλειές, κυρίως για τα νέα παιδιά της περιοχής. Μια περιοχή η οποία έχει έντονη μεταποίηση.

Προχωράμε και στην οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής περιοχής για να μπορούμε να προσελκύσουμε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις στην περιοχή.

Αλλά δεν ξεχνάμε και τα μεγάλα έργα υποδομής και μεταφορών που χρειάζεται η περιοχή σας. Ένα έργο εμβληματικό, στο οποίο πιστεύω πάρα πολύ, είναι ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος της Δυτικής Αττικής.

Ένα έργο - σημαία για το πώς αντιλαμβανόμαστε την επέκταση των μέσων σταθερής τροχιάς. Θα δώσουν τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Δυτικής Αττικής να επικοινωνούν με την Αθήνα, με εύκολο, γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

Δεν ξεχνάμε ότι η υποχρέωσή μας, αγαπητέ μου Δήμαρχε, φίλες και φίλοι, είναι και η διαρκής στήριξη των κοινωνικών υποδομών, των νοσοκομείων,Θριασίου», των κέντρων υγείας.

Για εμένα προσωπικά, η ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα για τη δεύτερη τετραετία.

Θα αποκτήσει η χώρα επιτέλους ένα σύγχρονο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Θα προσλάβουμε 10.000 γιατρούς και νοσηλευτές. Θα εκσυγχρονίσουμε τμήματα επειγόντων περιστατικών, κέντρα υγείας. Θα επενδύσουμε στην πρόληψη, στον Προσωπικό Γιατρό. Ναι, θα εκσυγχρονίσουμε και θα παρέμβουμε δραστικά και στις υπηρεσίες του ΕΚΑΒ ώστε να μην έχουμε τραγικά περιστατικά όπως, δυστυχώς, αυτά τα οποία μονοπώλησαν και δικαιολογημένα το ενδιαφέρον των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες.

Ξέρουμε τις αδυναμίες. Δεν κρύψαμε ποτέ τα προβλήματα. Ούτε είπαμε ότι η χώρα μεταμορφώθηκε μέσα σε μια τετραετία και λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Αλλά ξέρουμε, επίσης, ότι οι πολίτες μάς επιβράβευσαν, επειδή δουλέψαμε σκληρά, επειδή βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης και επειδή, ναι, η Ελλάδα το 2023 είναι μια πολύ καλύτερη χώρα από αυτήν που ήταν το 2019.

Αυτή την πορεία ανάπτυξης σας καλώ να τη συνεχίσουμε, να μην τη διαταράξουμε. Αυτό τελικά είναι και το πραγματικό ζητούμενο της κάλπης της 25ης Ιουνίου.

Διότι νομίζω ότι λίγο - πολύ, όλοι γνωρίζουν ποιος θα είναι πρώτο κόμμα και όλοι γνωρίζουν ότι σήμερα στη χώρα υπάρχει μία μόνο ουσιαστική πρόταση διακυβέρνησης.

Οι αντίπαλοί μας διαγκωνίζονται για το ποιος θα έχει τα πρωτεία στην κεντροαριστερά, ποιος θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι το μόνο το οποίο φαίνεται να τους ενδιαφέρει. Αποποιούνται της ευθύνης της διακυβέρνησης της χώρας. Μας λένε, «εμάς δεν μας αφορά αυτό. Εσείς θα είστε αυτοδύναμοι ούτως ή αλλιώς. Πάμε να δούμε τώρα ποιος θα είναι πρώτος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία. Ποιος θα καταλάβει το υψηλό ρετιρέ».

Εγώ τους απαντώ ότι στις εκλογές οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Ψηφίζουν για το ποιος θα διαχειριστεί τις τύχες του τόπου την επόμενη τετραετία και αυτή τελικά θα είναι η επιλογή την οποία θα κάνουν οι πολίτες.

Μια θετική επιλογή επιβράβευσης ενός κόμματος που έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάζει μια δυναμική αναπτυξιακή πολιτική, με έντονη φροντίδα και κοινωνική μέριμνα για τους πιο αδύναμους.

Μερικές φορές εκπλήσσουμε τους πολιτικούς μας αντιπάλους, όταν δείχνουμε το πραγματικό προοδευτικό μας πρόσωπο. Όταν αποδεικνύουμε ότι άλλοι είναι οι προοδευτικοί στα λόγια και άλλοι είναι οι προοδευτικοί στην πράξη.

Αυτοί που τελικά ασχολούνται με τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, αυτοί που έχουν ως κύριο μέλημά τους τη μείωση των ανισοτήτων και το γνωρίζετε καλά εδώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν άφησε κανέναν απροστάτευτο. Δεν αφήσαμε τους πολίτες απροστάτευτους στην πανδημία, δεν αφήσαμε τα καταστήματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις απροστάτευτες.

Εμείς ήρθαμε και πληρώσαμε μισθούς, καταβάλαμε επιστρεπτέα προκαταβολή κι αν σήμερα εδώ οι επιχειρήσεις στον Ασπρόπυργο λειτουργούν και μπορούν να επενδύουν και μπορούν να μεγαλώνουν, οφείλεται στο γεγονός ότι κρατήθηκαν ζωντανές απ΄ αυτή την κυβέρνηση με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Το ίδιο κάναμε και στη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Θυμάστε, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με τις πολύ απότομες αυξήσεις στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Εμείς είπαμε «κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ»

Φορολογήσαμε τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Πήραμε τα έσοδα από αυτή τη φορολόγηση και τα επιστρέψαμε ως έκτακτη επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος του κάθε νοικοκυριού. Το βλέπατε κάθε μήνα στους λογαριασμούς σας τι θα πληρώνατε χωρίς την κρατική επιδότηση και τι πληρώνετε με την κρατική επιδότηση.

Αυτή η πολιτική, λοιπόν, που συνδυάζει την ανάπτυξη με την κοινωνική δικαιοσύνη, επιβραβεύθηκε από τους πολίτες και επιβραβεύθηκε και κάτι ακόμα, φίλες και φίλοι: μία πολιτική η οποία προτάσσει την ασφάλεια και την ανεξαρτησία της χώρας, θωρακίζοντας τα σύνορα της πατρίδος και επενδύοντας στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Μια πολιτική εθνικής υπερηφάνειας, με τη φωνή της Ελλάδος να ακούγεται και να φτάνει παντού. Αυτό δεν είναι μόνο μία ικανοποίηση όταν βλέπουμε την Ελλάδα να μην είναι η προβληματική χώρα της Ευρώπης, έχει και αυτό αποτέλεσμα. Διότι όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες και διαπραγματευόμαστε ευρωπαϊκούς πόρους, αυτοί οι ευρωπαϊκοί πόροι τελικά επιστρέφουν πίσω στην ελληνική κοινωνία.

Ο Προαστιακός Σιδηρόδρομος Δυτικής Αττικής θα χρηματοδοτηθεί εν μέρει από το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί είναι πρόσθετοι πόροι 31 δισεκατομμυρίων ευρώ τους οποίους αυτή η κυβέρνηση μπόρεσε και εξασφάλισε. Πολλά από τα προγράμματα τα οποία τρέχουν οι Δήμοι είναι κι αυτά ευρωπαϊκοί πόροι.

Έρχονται κάποια από το ΕΣΠΑ, κάποια έρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία μπορέσαμε και τα εξασφαλίσαμε, ακριβώς επειδή ενισχύσαμε την αξιοπιστία της χώρας. Η Ελλάδα είναι σήμερα πρώτη, προσέξτε, στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Έχουμε ήδη εισπράξει 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν, εμείς τα φέραμε στην πατρίδα μας. Και προφανώς δεν είναι χρήματα τα οποία ευνοούν μόνο κάποιους μεγάλους, εχουν ουσιαστικό αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Θέλω να τονίσω και κάτι ακόμα, γιατί ξέρω ότι βρίσκομαι σε μια περιοχή που σας απασχολεί το ζήτημα της ασφάλειας, της εγκληματικότητας. Έχουμε κάνει βήματα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, έχουμε ενισχύσει τα αστυνομικά τμήματα της περιοχής. Πρέπει να κάνουμε και άλλα.

Εμείς λέμε ξεκάθαρα και χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους: για εμάς η ασφάλεια του πολίτη είναι αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και είναι προϋπόθεση. Προϋπόθεση προκοπής, ελευθερίας και ευημερίας.

Ξέρουμε, λοιπόν, ότι στον τομέα αυτό έχουμε ακόμα δουλειά να κάνουμε. Αλλά να μας έχετε εμπιστοσύνη, διότι η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι όταν βάζει στόχους μπορεί να τους επιτυγχάνει. Έτσι θα πετύχουμε και τους στόχους που έχουμε θέσει μετά την 25η Ιουνίου, για να μπορέσουμε να πάμε την Ελλάδα πιο ψηλά. Για να μπορέσουν όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, να αισθάνονται ότι έχουν δικαίωμα στην προκοπή, σε ίσες ευκαιρίες και να μπορούν όλοι να βλέπουν ένα καλύτερο μέλλον για την πατρίδα μας.

Αυτό τελικά είναι και το μεγάλο στοίχημα των εκλογών. Αν θα συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία ή αν θα περιέλθουμε σε ένα καθεστώς πολιτικής αστάθειας. Η χώρα -και δεν θα κουραστώ να το λέω- χρειάζεται την επόμενη μέρα μια σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση. Και αυτό απαιτεί μια σταθερή και ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Και θα την πετύχουμε αυτή την ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία και θα αυξήσουμε και άλλο τα ποσοστά μας και εδώ στη Δυτική Αττική και στον Ασπρόπυργο.

Πιστεύω ότι υπάρχουν σήμερα συμπολίτες μας που μπορεί να μην μας ψήφισαν ούτε στις εκλογές του Μαΐου, που σκέφτονται αυτή τη φορά να κάνουν την επιλογή και να μας εμπιστευτούν.

Θέλω να σας ζητήσω -μπορεί να τους γνωρίζετε κι εσείς κάποιους από αυτούς- να πάτε να τους μιλήσετε. Η προσωπική επαφή στην πολιτική, ξέρετε, έχει πάντα μια πολύ μεγάλη σημασία και να τους ζητήσετε να κάνουν το βήμα να εμπιστευτούν εμάς.

Να μην ακούν μερικές φορές, τις φωνές και τις σειρήνες κάποιων μικρότερων κομμάτων, ειδικά αυτών οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των υπερπατριωτών και φωνάζουν στα κανάλια για το τι θα έκαναν αν είχαν ποτέ -που δεν θα το έχουν προφανώς- την ευθύνη της διακυβέρνησης της χώρας.

Θυμίστε τους ότι οι πραγματικοί πατριώτες κρίνονται στην πράξη και όχι στα λόγια. Ότι αυτή η κυβέρνηση επέδειξε μεγάλη πατριωτική ευαισθησία σε όλα τα ζητήματα που αφορούν την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων της χώρας.

Αρκεί να ρίξετε μια ματιά τι γίνεται εδώ, λίγο πιο κοντά, στην Ελευσίνα, την οποία επισκέπτομαι κι εγώ συχνά, καθώς από εκεί χρησιμοποιώ τα κυβερνητικά αεροσκάφη όταν πρέπει να ταξιδέψω επίσημα. Τι γίνεται σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας με τα καινούργια αεροσκάφη, τα Rafale τα οποία έχουμε προσθέσει, τα F-35 τα οποία θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η μεγάλη παρέμβαση που κάναμε, για να μπορέσουμε να έχουμε αξιόμαχα όλα τα πυροσβεστικά μας αεροσκάφη, τα οποία πετούν, εδώ, από την Ελευσίνα, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Όλα αυτά και πολλά άλλα είναι σημαντικά βήματα τα οποία έγιναν αυτή την τετραετία. Πολλές φορές, ξέρετε, τα ξεχνάμε, τα θεωρούμε δεδομένα, τα θεωρούμε αυτονόητα.

Παραδείγματος χάριν, το ψηφιακό κράτος, η επανάσταση του gov.gr. Το γεγονός ότι μπορούμε πια να επικοινωνούμε μέσα από τον υπολογιστή μας ή μέσα από το τηλέφωνο μας με το κράτος, γλιτώνοντας ώρες ταλαιπωρίας, το θεωρούμε πια δεδομένο. Δεν ήταν όμως δεδομένο πριν από τέσσερα χρόνια. Αυτή η κυβέρνηση έκανε πράξη την ψηφιακή επανάσταση στο δημόσιο.

'Αρα, όταν μιλάμε για ένα καλύτερο κράτος, έχουμε τα εχέγγυα της αξιοπιστίας για να μπορούμε αυτές τις πολιτικές να τις υλοποιήσουμε.

Έχουμε, λοιπόν, και σχέδιο και διάθεση και όραμα για την Ελλάδα της επόμενης τετραετίας. Αυτό το οποίο χρειάζεται, πολύ απλά, είναι να τελειώσουμε τη δουλειά η οποία ξεκίνησε στην κάλπη της 21ης Μαΐου.

Στις 25 Ιουνίου όλη η Ελλάδα θα είναι πάλι γαλάζια και στις 26 Ιουνίου ξεκινάμε τη δουλειά για μια καλύτερη Ελλάδα που θα στοχεύει ακόμα πιο ψηλά, σταθερά, με τόλμη, για τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη ο τόπος μας.

Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Στην επόμενη επίσκεψή μου στη Δυτική Αττική, θα στοχεύσουμε και θα επιβεβαιώσουμε τα ακόμα καλύτερα ποσοστά τα οποία μπορούμε να πετύχουμε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και με την νίκη.

Ευχαριστώ πολύ.

