Αίγυπτος: Ρώσος σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία (βίντεο ντοκουμέντο)

Η επίθεση του καρχαρία στον 24χρονο έγινε στα ανοικτά της Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ένας 24χρονος Ρώσος σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία στα ανοικτά της Χουργκάντα, στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ρωσικό προξενείο στην αιγυπτιακή πόλη.

Σε ανακοίνωσή του στο Telegram, το ρωσικό προξενείο εφιστά την προσοχή στους Ρώσους τουρίστες να είναι προσεκτικοί όταν κολυμπούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των κατά τόπους αρχών.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS διευκρίνισε ότι το θύμα ήταν Ρώσος, γεννηθείς το 1999, ο οποίος είχε μετακομίσει στην Αίγυπτο και δεν βρισκόταν εκεί για τουρισμό.

