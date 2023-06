Κοινωνία

Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε αναλυτικά που, πότε και για πόσο θα ισχύσουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

-

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 11 Ιουνίου στο κέντρο της Αθήνας λόγω της διεξαγωγής της εκδήλωσης με την επωνυμία «Run - Bike - Care».

Συγκεκριμένα από τις 07:30 έως τις 10: 30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στις ακόλουθες οδούς και λεωφόρους, περιοχής Δήμου Αθηναίων, ως εξής:

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της από την οδό Αθ. Διάκου έως την Λ. Αμαλίας, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς την Πλ. Συντάγματος και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πανεπιστημίου, στο τμήμα της από την Λ. Αμαλίας έως την οδό Ιπποκράτους και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, στο τμήμα της από την οδό Χαρ. Τρικούπη έως την Λ. Βασ. Σοφίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της από την Λ. Βασ. Αμαλίας έως την Λ. Βασ. Κων/νου και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αρδηττού (κατερχόμενο) και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρ. Αττικού, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μελεάγρου, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λ. Βασ. Κων/νου.

Αραβαντινού, στο τμήμα της από την οδό Ησιόδου έως την Λ. Βασ. Κων/νου.

Κλεάνθους, στο τμήμα της από την οδό Βασ. Γεωργίου Β΄ έως την Λ. Βασ. Κων/νου.