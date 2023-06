Κοινωνία

Ευάγγελος Αντώναρος: Πέθανε η μητέρα του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος για τον Ευάγγελο Αντώναρο. Η συγκινητική ανάρτηση για τον θάνατο της μητέρα του.

-

Δύσκολες ώρες για τον Ευάγγελο Αντώναρο, καθώς έφυγε από τη ζωή η πολυαγαπημένη του μητέρα, Γεωργία.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση που έκανε στα social media.

Η ανάρτηση:

«Η αγαπημένη μας Γεωργίτσα έφυγε σήμερα αργά το μεσημέρι από κοντά μας.

Ήσυχα. Χωρίς να υποφέρει.

Πάει να συναντήσει τον αγαπημένο της Αρχέλαο, τον γιό της κι αδελφό μου, τον Μανο.

Την ευχαριστώ για όσα μου έδωσε απλόχερα στα κοντά 99 χρόνια της ζωής της. Κυριως αγάπη. Εφόδια ζωής. Αρχές και αξίες. Και κυρίως την “οδηγία ζωής” να σκέφτομαι ελεύθερα».

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Αταλάντη: Κατολίσθηση στην Τραγάνα μετά την δόνηση (βίντεο)

Κορονοϊός: Δεκάδες θάνατοι την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα

Αίγυπτος: Ρώσος σκοτώθηκε από επίθεση καρχαρία