Αθήνα: Νεκρός από φωτιά σε διαμέρισμα (βίντεο)

Ποια είναι τα αίτια της φωτιάς που στοίχισε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Νεκρός εντοπίστηκε άνδρας από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα 3ου ορόφουτα ξημερώματα της Παρασκευής σε περιοχή της Αθήνας, στη συμβολή των οδών Αλκμένους και Περγάμου.

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν φωνές και μύρισαν καπνούς και έτσι κάλεσαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα όπου κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να μην επεκταθεί η φωτιά σε παρακείμενα κτήρια.

#Χωρίς_αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα, στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Περγάμου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 9, 2023

Δυστυχώς, ο άνδρας δεν πρόλαβε, όπως φαίνεται, να εγκαταλείψει το διαμέρισμα και έχασε τη ζωή του.

