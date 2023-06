Κοινωνία

Κουκάκι: Επίθεση κουκουλοφόρων σε ΑΤΜ, ΕΛΤΑ και σούπερ μάρκετ (εικόνες)

Πανικός στο Κουκάκι από την καταδρομική επίθεση κουκουλοφόρων. Εννέα προσαγωγές.

Καταδρομική επίθεση σε μηχανήματα ΑΤΜ τραπεζών, ΕΛΤΑ και σούπερ μάρκετ πραγματοποίησαν δέκα κουκουλοφόροι, αργά χθες το βράδυ, στην οδό Βεΐκου, στο Κουκάκι.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 22:30, οι άγνωστοι δράστες, που κρατούσαν ρόπαλα, σφυριά και άλλα αντικείμενα, άρχισαν να σπάνε ΑΤΜ και τζαμαρίες καταστημάτων, ενώ πέταξαν φέιγ βολάν με συνθήματα υπέρ ατόμου του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης προχώρησαν σε εννέα προσαγωγές, αλλά αργότερα οι προσαχθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.





