Άλκης Καμπανός: Σήμερα η εισαγγελική πρόταση

Συνεχίζεται για τρίτη μέρα η αγόρευση της εισαγγελέως για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού.

Η μαραθώνια διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί σήμερα με την εισαγγελέα να υποβάλει προς τους δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης την πρότασή της επί της ενοχής των 12 κατηγορουμένων.

Κατά τη χθεσινή αγόρευσή της, που κράτησε επτά ώρες, η εισαγγελική λειτουργός αναφέρθηκε αναλυτικά στον ρόλο και τη συμμετοχή των πρώτων έξι κατηγορούμενων στην τέλεση του εγκλήματος (σήμερα θα αναφερθεί στους υπόλοιπους έξι).

Άφησε αιχμές κατά των ιατροδικαστών - τεχνικών συμβούλων, τονίζοντας ότι «υπέπεσαν σε σοβαρότατα σφάλματα» και «λησμόνησαν την επιστήμη τους», ενώ υιοθέτησε πλήρως το πόρισμα της ιατροδικαστού Λήδας Κοβάτση, επισημαίνοντας ότι ο θάνατος του Άλκη δεν προήλθε από ένα μόνο χτύπημα.

Θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων κατηγορίας και υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

